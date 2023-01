Le ThinkPhone de Motorola arrivera sur le marché au prix de 999 euros

Le très attendu ThinkPhone de Motorola a fait ses débuts lors du récent Consumer Electronics Show de Las Vegas, enthousiasmant les utilisateurs professionnels et non professionnels.

Selon l’article de GizChina, il semble que le ThinkPhone sera désormais disponible pour tous les utilisateurs à la fin du mois, ce qui donnera à un nombre encore plus grand de personnes l’occasion de découvrir son concept intriguant et ses solutions professionnelles améliorées.

Les responsables de Lenovo ont indiqué que le lancement serait limité, précisant que le ThinkPhone sera vendu dans des boutiques sélectionnées pour environ 1000 euros. Il sera proposé dans une finition noire, en fibre de carbone, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Malheureusement, le stockage n’est pas extensible, mais cela devrait toujours fournir beaucoup de stockage pour une utilisation de base.

La nouvelle que le ThinkPhone peut maintenant être disponible provient de Roland Quandt, l’une des sources les plus fiables d’Internet. Bien que la nouvelle ne soit pas confirmée, il est intéressant de savoir que les gens auront enfin la chance de mettre la main sur ce produit innovant et de tester ses fonctionnalités.

Motorola/Lenovo will happily sell you a ThinkPhone as a non-business customer in certain countries, which will set you back 999 Euros. (8/256 GB) available from the end of January at some electronics retailers. Was only going to be available as part of corp service contracts. pic.twitter.com/jGCF72YN5U

—Roland Quandt (@rquandt) January 13, 2023