Wikipedia se dote d’une nouvelle interface de bureau après 10 ans

Wikipedia, le référentiel de connaissances en ligne qui est souvent le premier point de référence lors de recherches sur le Web, fait enfin peau neuve après dix longues années. Selon la Wikimedia Foundation — l’organisation à but non lucratif à l’origine de Wikipedia — la version de bureau du site Web de Wikipedia aura bientôt un nouveau look qui améliorera l’expérience des lecteurs et des contributeurs.

Dans un article sur son blog annonçant ses projets, Wikimedia a déclaré qu’elle travaillait depuis plus d’un an sur le nouveau design. « Depuis mai 2019, nous travaillons au renforcement de l’interface de bureau de Wikipedia, en nous concentrant sur la mise en avant de nos contenus et en rendant le site plus facile à naviguer. Notre objectif est de créer une expérience plus accueillante pour tous ceux qui viennent sur nos projets, quels que soient leur formation ou leur niveau d’expérience avec les sites Wikimedia… Nous voulons créer une expérience qui ressemble à celle de nos utilisateurs de longue date, tout en étant simple et intuitive pour les nouveaux venus », a déclaré Olga Vasileva, chef de produit de l’équipe de lecture Web de Wikimedia.

Dans le cadre de la refonte, le site Wikipedia sur le bureau sera doté d’une barre latérale repliable, d’une table des matières et d’autres éléments. Il sera également doté d’outils pour la rédaction d’articles, d’un nouveau menu utilisateur et de widgets qui seront mis en place progressivement au cours des prochains mois afin de permettre aux utilisateurs de tester et de donner leur avis.

Si tout se passe comme prévu, les changements seront disponibles sur l’ensemble du site Web d’ici la fin 2021, à temps pour les célébrations du 20e anniversaire de Wikipédia.

La référence

Depuis sa création, Wikipedia est devenu la principale source d’information sur le Web, avec un nombre impressionnant de 53 millions d’articles dans plus de 300 langues. Cependant, alors que le contenu du site a connu une croissance rapide, la conception du site n’a pas connu de changements substantiels au cours des dix dernières années.

C’est pourquoi la Fondation s’attelle enfin à mettre la plateforme au même niveau, esthétiquement et fonctionnellement, que d’autres sites Web plus modernes.