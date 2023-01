La fuite du prix de la série d’iPhone 15 pourrait inquiéter ceux qui veulent les modèles Pro !

Apple lancera la nouvelle série d’iPhone 15 cette année et avant que cela n’arrive officiellement, beaucoup de choses ont fuité. En plus de multiples rumeurs, nous avons maintenant la fuite des prix des prochains smartphones iPhone 15 et cela pourrait être plus pour les modèles Pro.

Un récent message sur Weibo suggère qu’Apple va augmenter les prix des modèles Pro de l’iPhone 15. Cela fera partie de sa stratégie visant à maintenir un écart de prix entre les variantes standard et les variantes Pro du lot.

Dans le même ordre d’idées, nous avons un récent rapport de Forbes, qui fait allusion à un écart de 300 dollars entre les modèles non Pro et Pro. Le bon côté des choses est que les prix de l’iPhone 15 et du 15 Plus resteront les mêmes que ceux de l’iPhone 14 et 14 Plus.

Ainsi, l’iPhone 15 devrait commencer à 799 dollars, et l’iPhone 15 Plus pourrait commencer à 899 dollars. Le prix de l’iPhone 15 Pro et du 15 Pro Max devrait augmenter de 100 dollars et respectivement commencer à 1 099 dollars et 1 199 dollars. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max démarrent respectivement à 999 dollars et 1 099 dollars.

Une augmentation de prix pour les modèles Pro est quelque chose qui a également fait l’objet de rumeurs par le passé. Bien qu’il ait été révélé précédemment que les modèles standard pourraient voir leur prix baisser. Il reste à voir ce qu’Apple fera officiellement et cela sera connu une fois que les iPhone 2023 seront sur la scène.

De réelles mises à niveau

Quant à ce à quoi il faut s’attendre, il est probable que tous les modèles d’iPhone 15 seront équipés de caméras Dynamic Island et d’une caméra principale de 48 mégapixels. On peut également s’attendre à ce que les smartphones soient équipés d’un capteur Sony pour de meilleures prises de vue en basse lumière, d’un objectif périscopique pour les modèles Pro et d’autres fonctions améliorées de la caméra. Les modèles Pro sont susceptibles d’opter pour le chipset A17 Bionic, ce qui pourrait se traduire par une plus grande autonomie de la batterie. L’iPhone 15 et le 15 Plus pourraient recevoir le chipset A16.

Un certain nombre de mises à niveau sont prévues, mais comme nous n’avons rien de concret, il est préférable de prendre ces détails avec des pincettes et d’attendre.