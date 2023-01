Discord rachète Gas, l’application pour les compliments

« Gas a pour but d’élever et de renforcer les autres par des affirmations positives. Son énorme succès démontre les possibilités qui existent dans la création d’un lieu ludique, mais significatif pour les jeunes », indique le communiqué. L’application est conçue pour les compliments anonymes et les affirmations positives ou, comme le disent les jeunes, pour « gazer » ses amis.

Gas, l’application sociale qui permet aux gens de partager des compliments, a été rachetée par Discord . Popularisé par les adolescents, Gas semble être l’opposé de ce qu’était YikYak (et l’est peut-être encore depuis son retour). Également voilé dans l’anonymat, Gas est intrinsèquement conçu pour répandre l’amour, avec des sondages et des invites.