La version mondiale du OPPO Find N2 Flip pourrait rapidement arriver

OPPO est sans doute l’un des meilleurs concurrents dans la course au meilleur smartphone pliable du marché, situé juste à côté de Samsung. Le dernier effort d’OPPO sur cette frontière de niche est le OPPO Find N2 Flip, qui a déjà fait ses débuts en Chine le 15 décembre dernier, mais les récents résultats des tests Geekbench laissent entrevoir une sortie mondiale potentielle dans un proche avenir.

Le listing Geekbench du OPPO Find N2 Flip a d’abord été repéré par les gens de 91mobiles, et ils révèlent quelques spécifications et caractéristiques clés.

La première et la plus évidente des informations que nous pouvons repérer ici sont le score de 902 points en monocoeur et 3 132 points en multicœurs. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 4 a obtenu un score de 1 305 points en monocoeur et 3 782 points en multicœurs. Maintenant, oui, il y a un léger avantage si vous regardez ces chiffres, mais gardez à l’esprit que les résultats du Find N2 Flip pourraient ne pas être complètement exacts ici. Même s’ils le sont, nous savons tous que les caractéristiques techniques ne donnent pas nécessairement une image précise des performances réelles et de l’expérience utilisateur.

Mais qu’est-ce que le listing nous apprend d’autre ? Eh bien, le Find N2 Flip sera, bien sûr, livré avec Android 13 installé comme système d’exploitation. Nous pouvons également voir, au moins avec cette version particulière, qu’il y a 8 Go de RAM à bord. Quant au chipset, il est livré avec 4 cœurs cadencés à 1,80 GHz, 3 cadencés à 2,85 GHz, et 1 à 3,20 GHz. À en juger par ces composants, nous pouvons supposer qu’il s’agit du Dimensity 9000+, qui est le même que celui qui équipe la variante chinoise.

Étant donné que le chipset semble être le même que son homologue chinois, il ne serait pas trop exagéré de penser que le reste des spécifications serait le même avec la version mondiale de l’OPPO Find N2 Flip. En d’autres termes, cela signifie une option pour 16 Go de RAM également, jusqu’à 512 Go de stockage, une batterie de 4 300 mAh, une charge rapide de 44 W, et un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 2 520 x 1 080 x pixels.