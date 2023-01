Microsoft se prépare à supprimer 11 000 emplois

Microsoft est sur le point de procéder à une importante série de licenciements, avec des plans visant à supprimer 5 % de ses effectifs, soit 11 000 emplois.

Le secteur de la technologie a été assailli de licenciements massifs en raison du ralentissement économique, avec quelque 125 000 licenciements en 2022. Amazon, Meta, Salesforce, Oracle et HP ne sont que quelques-unes des entreprises touchées. Selon Sky News, Microsoft est sur le point de rejoindre cette liste, l’entreprise s’apprêtant à supprimer 5 % de ses effectifs. Avec quelque 200 000 employés, 5 % équivalent à environ 11 000 personnes.

Sky News n’a pas été en mesure de confirmer le chiffre exact et cite un analyste de Wall Street qui pense que le chiffre final sera probablement plus élevé. Le média cite également les analystes de Guggenheim concernant les prochains résultats de Microsoft. En outre, alors que Sky News ne donne pas de date exacte pour les réductions attendues, une source familière avec les plans de Microsoft indique à The Verge que la société annoncera probablement les licenciements mercredi, avant ses résultats trimestriels de la semaine prochaine.

« Bien que la plupart des investisseurs considèrent Microsoft comme une grande entreprise stable qui peut traverser n’importe quelle tempête, elle présente des vulnérabilités, dont certaines pourraient être exacerbées par ce ralentissement macro [économique] », ont-ils écrit.

Quel que soit le décompte final, les licenciements ne manqueront pas de semer le doute sur les perspectives de Microsoft, un doute qui commence manifestement à s’installer. Les précédentes suppressions d’emplois concernaient des postes dans les domaines du conseil et des solutions pour les clients et les partenaires.

Deux années difficiles

Ces réductions interviennent également quelques semaines après que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a mis en garde contre les deux années de défis à venir pour l’industrie technologique. Dans une interview avec CNBC, Nadella a admis que Microsoft n’était pas « immunisé contre les changements mondiaux » et a parlé de la nécessité pour les entreprises technologiques d’être efficaces.

« Les deux prochaines années seront probablement les plus difficiles », a déclaré Nadella. « Nous avons eu beaucoup d’accélération pendant la pandémie, et il y a une certaine normalisation de cette demande. Et en plus de cela, il y a une véritable récession dans certaines parties du monde ».