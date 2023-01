Des photos du futur OPPO Find X6 5G montrent un énorme bloc caméra à l’arrière

OPPO est l’une des marques de smartphones détenues par la société chinoise BBK Electronics. Cette dernière est également propriétaire de Vivo, OnePlus, Realme et iQOO. OPPO a été l’une des entreprises les plus innovantes dans ce secteur et a été la première à introduire l’objectif périscope en 2017.

OPPO a également porté la charge rapide aux limites technologiques de l’USB-C en créant un système de charge de 240 W pour les smartphones qui fera ses débuts dans le GT Neo 5 de Realme, qui sera dévoilé le mois prochain.

Selon MySmartPrice, OPPO semble apporter un changement aux traditionnels blocs de caméras que l’on trouve à l’arrière de nombreux smartphones. Les images divulguées d’une unité de test du OPPO Find X6 5G révèlent un grand module de caméra arrière rectangulaire.

L’une des images montre comment lorsque l’appareil est placé sur une table, il a une inclinaison prononcée en raison du bloc de caméra. Le smartphone aurait une épaisseur de 9,2 mm et de 12,3 mm en incluant le bloc de caméra.

La rumeur indique que le Find X6 5G sera équipé d’un capteur de caméra Sony IMX890 de 50 mégapixels qui est déjà utilisé sur des smartphones tels que le OnePlus 11 et le OPPO Reno 9 Pro+ 5G. Le bloc de caméras pourrait inclure une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif de 50 mégapixels délivrant un zoom optique 2x ou 3x. Les caméras du Find X6 5G seront mises au point par Hasselblad.

Un capteur de 1 pouce

Le smartphone serait doté d’un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et porterait le chipset Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot. Il sera livré avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh, avec un support de charge rapide de 80 W. ColorOS 13, la surcouche basée sur Android 13, sera préinstallée.

Le Find X6 Pro 5G pourrait être équipé d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce, le IMX890 pilotant la caméra ultra-large. Le module caméra pourrait également comporter un téléobjectif délivrant un zoom optique 3x. Comme pour le Find X6 5G, les caméras du modèle Pro seront mises au point par Hasselblad.

Les deux modèles pourraient être disponibles en Chine et sur certains autres marchés dès le mois prochain.