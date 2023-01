by

La Garmin Vivomove Trend fait l’objet d’une fuite et sera destinée aux femmes

Une nouvelle smartwatch hybride de Garmin a fuité sur la toile, et il semble que nous verrons un tout nouvel ajout dans un proche avenir. Le site allemand WinFuture a révélé des images et des détails de la toute nouvelle Garmin Vivomove Trend, qui est une mise à niveau de la gamme hybride de la société.

Il ne semble pas s’agir d’une refonte radicale, mais il semble être orienté vers les femmes, avec une taille de boîtier plus petite et des couleurs attrayantes. La rumeur veut également que son prix soit de 300 euros, ce qui signifie qu’elle ne sera pas bon marché et que son prix sera supérieur à celui de l’Apple Watch SE.

La Vivomove Trend est une smartwatch hybride, ce qui signifie qu’elle passe pour une « vraie » montre analogique, plutôt que pour un objet technologique. Pour ce faire, elle allie les avantages des aiguilles analogiques traditionnelles à ceux d’un écran LCD situé derrière. La Vivomove Trend est dotée d’un boîtier de 40 mm sans boutons physiques, il semble donc qu’il y aura un écran tactile pour le contrôle.

Comme la plupart des smartwatches hybrides modernes, la Trend dispose d’un écran LCD d’une résolution de 346 x 254 pixels, qui affiche les statistiques et les informations de votre smartphone. Cet écran s’éteint lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui ne gâche en rien l’aspect analogique.

Étant donné la popularité des Vivomove Style et Sport, la Trend devrait offrir une excellente expérience de suivi de la condition physique. Elle sera dotée du suivi de la fréquence cardiaque de Garmin, de la détection du stress, de la batterie du corps et du suivi des séances d’entraînement via le GPS connecté.

Un lancement dans un proche avenir

Elle devrait également offrir une puce NFC et Garmin Pay, ainsi qu’une semaine d’autonomie entre les charges.

Nous ne savons pas encore quand et à quels prix exacts la nouvelle smartwatch Garmin Vivomove Trend sera commercialisée. Ceux qui souhaitent personnaliser la Garmin Vivomove Trend à leur guise peuvent utiliser un bracelet alternatif à dégagement rapide d’une largeur de 20 millimètres. La montre serait disponible dans les variantes de couleurs Cream/Peach Gold, Black et French Grey/Gold. Elle possède un boîtier en polycarbonate renforcé de fibres de verre et est donc étanche jusqu’à 5 ATM.