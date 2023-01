by

Des images des Galaxy S23 Ultra et Plus ont été dévoilées avant le lancement du 1er février

Samsung a prévu un événement pour le 1er février 2023, date à laquelle la société devrait présenter sa gamme de smartphones Galaxy S23. Mais grâce à une série de fuites au cours de la dernière journée, vous n’avez pas à attendre pour voir à quoi ressemblent ces nouveaux smartphones.

WinFuture a donné le coup d’envoi avec quelques photos du Galaxy S23, et Nieuwe Mobiel a suivi avec des photos du Galaxy S23+. Ice Universe a ensuite proposé des photos du Galaxy S23 Ultra, et Evan Blass a terminé avec des portraits de famille montrant toute la série.

Honnêtement, les nouveaux smartphones ne semblent pas si différents de leurs homologues de la série Galaxy S22. Les Galaxy S23 et S23+ semblent avoir des châssis incurvés avec trois caméras chacune à l’arrière. Un changement de conception subtil est que la zone de la caméra n’a plus aucune sorte de bordure, avec les caméras semblant être coupées directement dans le châssis principal du smartphone.

Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra, quant à lui, est presque identique au S22 Ultra. Il a un châssis plus grand avec un écran qui s’enroule autour des bords du smartphone et un design plus angulaire sans les coins arrondis. Le Galaxy S23 Ultra, comme son prédécesseur, fonctionne avec un stylet Samsung S-Pen.

Bien que nous ne puissions pas le voir sur les photos, l’un des plus grands changements cette année pour le Galaxy S23 Ultra de 6,8 pouces est une nouvelle caméra de 200 mégapixels à l’arrière. Ensuite, il aura d’autres capteurs de caméra analogues aux précédents modèles. Du moins, selon les rumeurs.

Rendez-vous le 1er février

Les fuites d’aujourd’hui correspondent aux images précédentes, révélant que le smartphone sera disponible en quatre options de couleur : Phantom Black, Cotton Flower (blanc), Botanic Green et Mystic Lilac. La nouvelle couleur verte est assez subtile, et nous nous attendons à ce que Samsung sorte des couleurs supplémentaires en fonction de la région, du marché, ou plus tard cette année.

Rappelez-vous, l’événement officiel « Galaxy Unpacked » a lieu le 1er février, où Samsung présentera les trois nouveaux smartphones et potentiellement plus. Ensuite, nous attendons une date de sortie 2 à 3 semaines plus tard dans le monde entier.