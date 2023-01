Microsoft 365 a une nouvelle tranche de 2 euros/mois : voici ce que vous obtenez

Microsoft 365 est sans doute l’un des meilleurs abonnements technologiques que vous pouvez souscrire aujourd’hui, mais la barrière d’entrée devient encore plus basse. Il existe un nouveau niveau « Basic » de Microsoft 365 qui ne coûte que 2 euros par mois. Cette offre est conçue pour remplacer l’option de stockage OneDrive de 100 Go, avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui se situent entre l’option gratuite et l’abonnement Personnel de 7 euros par mois.

Microsoft 365 Basic est un nouvel abonnement d’entrée de gamme qui vous donne accès à de nombreux services. Cette formule comprendra, du moins dans un premier temps, jusqu’à 100 Go de stockage OneDrive et Outlook sans publicité, ainsi qu’un accès aux experts de Microsoft 365 pour obtenir de l’aide sur les produits Microsoft, notamment Windows 11. En outre, ce plan offre des fonctions de sécurité améliorées. Les fonctions de sécurité comprennent le chiffrement des données pour une boîte aux lettres Outlook, la vérification des liens suspects et la recherche de virus et de logiciels malveillants dans les pièces jointes.

Et, il ne coûte que 2 euros par mois — ou 20 euros par an si vous préférez payer annuellement. Si vous payez déjà pour 100 Go de stockage OneDrive, vous serez automatiquement transféré vers ce nouveau niveau le 30 janvier.

Il s’agit d’une amélioration sensible par rapport à la version gratuite de la suite, qui vous donne déjà accès aux versions Web de programmes tels que Word, PowerPoint et Excel. Cependant, elle ne vous offre pas une expérience complète, loin s’en faut. Le principal inconvénient est que vous n’avez pas accès aux applications Office natives de Mac et de Windows, contrairement à l’abonnement normal ou à l’achat unique « Famille & Étudiant ».

Si le niveau de base n’est pas suffisant, la version personnelle de Microsoft 365 est toujours à 7 euros par mois, et elle offre beaucoup plus de fonctionnalités, notamment 1 To de stockage.

Pour le moment les prix n’augmentent pas

Microsoft renomme également son application Office sur mobile et Windows en Microsoft 365 plus tard ce mois-ci. Cela reflète les changements de marque que Microsoft a annoncés l’année dernière, où Microsoft Office sera largement désigné comme Microsoft 365 à l’avenir. Plus tard dans le mois, cela fera également 10 ans que Microsoft a lancé les premiers abonnements grand public pour Office. Connu à l’époque sous le nom d’Office 365 Home Premium, le plan comprenait l’accès aux applications de bureau d’Office et 20 Go de stockage sur le cloud. Aujourd’hui, cette offre est passée à 1 To de stockage dans le cloud et de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à l’abonnement.

« Une chose n’a pas changé au cours des 10 dernières années : le prix », écrit la vice-présidente de Microsoft, Liat Ben-Zur, dans un billet de blog. « Microsoft 365 Personnel et Famille ne coûtent toujours respectivement que 7 euros et 9,99 euros par mois ». Alors que l’inflation et les coûts ont poussé à la hausse d’autres services d’abonnement au cours de la dernière décennie, Microsoft affirme ne pas avoir de projets immédiats pour augmenter les prix de Microsoft 365.