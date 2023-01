Apple présente l’outil Business Connect permettant de personnaliser les cartes de localisation et bien plus encore

Apple Plans a peut-être rattrapé Google Maps dans le domaine de la navigation depuis longtemps, mais sur le plan de l’information, il reste du travail à faire. Pour mieux concurrencer la vaste base de données d’informations commerciales de Google, Apple a annoncé un nouveau service.

Apple a mis en ligne un outil gratuit, « Apple Business Connect », qui permet aux entreprises d’ajouter des photos, des faits et même des offres à durée limitée à la carte d’information proposée par Apple Plans, Messages, Wallet, Siri et d’autres services. Ces cartes sont vues par des milliards de consommateurs et aident ces entreprises à attirer des clients.

Cela semble être une solution gagnante pour les consommateurs et les entreprises. Bien que certains de ces éléments aient déjà été mis en place pour certains partenaires commerciaux par le passé, Business Connect invitera toutes les petites entreprises à rejoindre le giron.

Les entreprises existantes qui font partie d’Apple Business Connect peuvent demander leur carte d’information, être vérifiées par téléphone, puis mettre à jour des informations telles que les heures d’ouverture du magasin et l’emplacement de la porte d’entrée, inviter les clients à faire des réservations ou des commandes de nourriture directement à partir de Plans, et offrir aux clients des remises spéciales.

Vitrines : Les entreprises peuvent désormais proposer aux clients des offres et des incitations telles que des menus saisonniers, des remises sur les produits, et bien plus encore, grâce à la nouvelle fonction de vitrines de la carte de visite. Les entreprises qui utilisent Business Connect peuvent désormais modifier rapidement la partie Vitrine de leur carte de lieu

Fournissez aux clients des informations utiles : Donnez aux utilisateurs des informations utiles en mettant en évidence les actions qu’ils peuvent effectuer directement à partir de la carte de visite de Maps, comme passer une commande de produits d’épicerie Instacart, réserver un hôtel via Booking.com, réserver une table dans un restaurant OpenTable, et plus encore, le tout d’un simple toucher.

Pour s’inscrire à Business Connect sur le site Web en libre-accès, les propriétaires d’entreprise peuvent utiliser leur identifiant Apple actuel ou en créer un nouveau. Après s’être connectée et avoir vu son entreprise confirmée par Apple, une entreprise peut revendiquer son ou ses emplacements et commencer à mettre à jour et à personnaliser sa carte de visite gratuitement.

API Business Connect

Grâce à l’API Business Connect, les entreprises implantées sur plusieurs sites peuvent désormais offrir des informations précises et actualisées à Plans à grande échelle en utilisant des services de gestion de listes tels que Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall et Yext.

Les petites entreprises bénéficient du même accès et de la même capacité à personnaliser leur présence numérique que les grandes marques, selon l’entreprise, qui a conçu Business Connect en pensant à elles.

L’ajout de Business Connect à d’autres services Apple comme Tap to Pay sur iPhone, qui permet aux entreprises d’accepter de manière sûre et pratique Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques d’une simple pression sur l’iPhone, aidera les petites entreprises à se développer et à toucher davantage de clients.

Disponibilité

Les vitrines Business Connects sont désormais disponibles pour les entreprises aux États-Unis et le seront pour les entreprises du monde entier dans les mois à venir.

À propos de l’Apple Business Connect, Eddy Cue, Senior Vice President of Services d’Apple, a déclaré :