Les AirPods et AirPods Max d’Apple de nouvelle génération seront disponibles fin 2024 ou début 2025

Apple envisage d’ajouter de nouveaux membres à sa gamme d’AirPods et cela pourrait conduire à l’introduction d’une option abordable. Et, nous pourrions également voir un AirPods Max rafraîchi prochainement.

L’analyste Ming-Chi Kuo, via un récent tweet, a suggéré que Apple lancera de nouveaux écouteurs AirPods plus abordables et le AirPods Max de nouvelle génération d’ici l’année prochaine. L’expédition de masse devrait commencer au cours de la seconde moitié de 2024, mais pourrait également se déplacer vers la première moitié de 2025. Il est dit que les deux nouveaux modèles d’AirPods seront assemblés par Luxshare ICT et Hon Teng.

Autrement dit, Apple pourrait également prévoir un changement dans la chaîne de production. Ming-Chi Kuo pense que Hon Teng (FIT), une filiale du groupe Foxconn, sera privilégié comme principal assembleur des AirPods à l’avenir. Il y a quelques mois, Goertek, le fabricant attitré des AirPods d’Apple, aurait perdu les faveurs de Cupertino en raison de problèmes de contrôle de la qualité, de sorte que ce changement ne tomberait pas du ciel. Quant aux AirPods Max, ils pourraient être produits conjointement par Hon Teng (FIT) et Luxshare ICT, un autre partenaire d’Apple pour la fabrication des AirPods, qui s’est récemment diversifié en ouvrant une nouvelle usine à Vientam.

La nouvelle d’AirPods abordables a récemment été mise en lumière par un autre analyste. Le produit devrait être appelé AirPods Lite et sera en concurrence avec d’autres options d’écouteurs entièrement sans fil abordables disponibles sur le marché. Kuo fait allusion à un prix de 99 dollars, ce qui est beaucoup moins que les AirPods 2, qui coûtent 159 euros, et les AirPods 3, qui se vendent à 209 euros.

On ne sait pas encore ce que les AirPods Lite abordables, ou quel que soit leur nom définitif, apporteront. Mais, nous pouvons nous attendre à des détails analogues aux actuels AirPods 2 avec quelques changements ici et là.

Des AirPods Max encore meilleurs ?

Quant au nouveau AirPods Max, il succédera aux écouteurs existants lancés en 2020. Nous n’avons pas d’éléments substantiels pour le moment, mais il pourrait s’agir de quelques améliorations de la qualité sonore, d’une meilleure autonomie et d’autres nouveaux ajouts.

Comme nous sommes à plus d’un an du lancement supposé, il est préférable de prendre ces détails avec des pincettes et d’attendre que quelque chose de concret arrive.