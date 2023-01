Google Meet prend en charge les réactions aux emojis en réunion

Google Meet a reçu de nombreuses petites mises à jour au cours des deux derniers mois, mais aucune n’a ajouté l’une des fonctionnalités que Google a promis d’apporter à l’application depuis 2021 : les réactions. Mais cela est sur le point de changer, car la société de Mountain View vient d’annoncer que les réactions en réunion seront déployées dans Google Meet sur le Web, les appareils Meet Hardware et iOS.

Il est regrettable que Google n’ait pas été en mesure d’apporter cette fonctionnalité aux appareils Android également, en plus des autres plateformes. Au moins, nous savons que c’est « bientôt », alors croisons les doigts pour une sortie rapide.

Cela dit, les nouvelles réactions en réunion devraient commencer à apparaître dans l’application sous forme de petits badges dans la tuile vidéo de l’expéditeur. Ils seront visibles sur le côté gauche de l’écran. Lorsque plusieurs utilisateurs de Google Meet activent ces réactions, « une rafale d’emojis » devrait apparaître sur le côté gauche de l’écran.

Pour commencer à partager une réaction, vous devez sélectionner l’icône du sourire dans la barre de contrôle pour accéder à la barre de réaction. Il suffit de survoler la barre et de choisir la couleur de peau que vous souhaitez appliquer à tous les emojis susceptibles de changer de couleur. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas obligatoire pour que l’application fonctionne, les réactions en réunion permettront certainement aux utilisateurs de Google Meet de s’engager et de participer aux réunions sans interrompre l’orateur. En outre, l’option permettant de sélectionner les couleurs de peau est également très utile pour ceux qui souhaitent les faire correspondre à leur identité.

Par défaut, les réactions seront « activées ». Toutefois, elles peuvent être désactivées dans la console d’administration ou par l’hôte de la réunion.

Les emojis peuvent désormais être utilisés pour partager des réactions en réunion dans Google Meet sur le Web, les appareils Meet Hardware et iOS, la prise en charge d’Android étant prévue prochainement, selon l’entreprise.

Tous les utilisateurs de Google Workspace, y compris ceux qui possèdent des comptes Google personnels, les anciens clients de G Suite Basic et les clients Business, peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Annonçant la fonctionnalité dans une publication, Google a déclaré que :

Les réactions en réunion offrent un moyen léger et non perturbateur d’engager et de participer à des réunions sans interrompre l’orateur. En outre, grâce aux options permettant de sélectionner les tons de peau qui représentent le mieux votre identité, vous pouvez participer de manière authentique.

Nous espérons que ces fonctionnalités vous permettront, ainsi qu’à vos collègues et aux parties prenantes, de rester plus facilement connectés et engagés, qu’ils travaillent à domicile, au bureau ou entre les deux.