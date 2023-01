Apple abandonnerait les boutons physiques avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra

Apple aime sa philosophie de conception minimaliste, qui a conduit à la disparition du bouton d’accueil physique de l’iPhone, de la prise casque, et plus encore. Maintenant, la société pourrait envisager de supprimer un autre élément ! Apple n’a pas son pareil pour supprimer une caractéristique matérielle majeure. Après avoir réussi à supprimer le tiroir SIM et la prise casque, il semble que la firme de Cupertino ait maintenant jeté son dévolu sur… les boutons physiques ?

Depuis quelque temps, nous entendons des rapports selon lesquels la prochaine gamme d’iPhone 15 d’Apple introduira quelques changements de conception notables, y compris la mise en œuvre possible de boutons « tactiles » avec un retour haptique. Aujourd’hui, Ming-Chi Kuo, éminent analyste d’Apple et initié du secteur, a confirmé que 2023 pourrait marquer le début de la fin des boutons physiques sur l’iPhone.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

