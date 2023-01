Les teasers du Galaxy S23 laissent entrevoir des caméras haute résolution

Le dernier smartphone de la société est susceptible d’être alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Bien qu’il puisse y avoir de petits changements de design et de spécifications dans la gamme, ce ne sera pas aussi radical que de décider de consacrer un emplacement pour le S-Pen dans le S22 Ultra et de retirer effectivement sa gamme Galaxy Note. Enfin, de vagues rumeurs indiquent que le S23 Ultra pourrait disposer d’un écran beaucoup plus lumineux que les précédentes versions.

Alors que l’annonce de Samsung à la presse ne contenait qu’un GIF indiquant la présence de plusieurs caméras, la société a publié des teasers sur Weibo faisant allusion à des capteurs à mégapixels élevés et à une amélioration de la photographie en basse lumière . Le premier teaser indique « Une résolution impressionnante est à venir » avec des « mégapixels qui vous feront dire wooow », tandis que le second indique « Des photos de nuit étonnantes sont à venir » avec des caméras « conçues pour le clair de lune ».