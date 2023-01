ChatGPT fait fureur, mais il fait un trou dans la poche de son créateur, OpenAI, qui paierait des millions de dollars par mois pour que le chatbot reste gratuit. Il n’est donc pas surprenant qu’à l’heure où OpenAI cherche à obtenir des milliards de dollars de son proche partenaire Microsoft, la société expérimente des moyens de monétiser son logiciel.

Dans le Discord officiel de la société, OpenAI a partagé une liste d’attente pour ce que la société appelle « ChatGPT Professional » — une version « expérimentale » payante de ChatGPT avec tous les avantages que vous attendez. OpenAI affirme que ChatGPT Professional sera « toujours disponible », offrira des « réponses rapides » sans ralentissement, et donnera aux utilisateurs « au moins » deux fois le nombre quotidien de réponses par rapport à la version gratuite du chatbot.

« Nous commençons à réfléchir à la façon de monétiser ChatGPT (premières réflexions, rien d’officiel à partager pour le moment) », a déclaré l’entreprise dans un message sur Discord repéré par TechCrunch. « Notre objectif est de continuer à améliorer et à maintenir le service, et la monétisation est l’un des moyens que nous envisageons pour assurer sa viabilité à long terme. Nous sommes intéressés à chatter avec certaines personnes pendant ~15 min pour obtenir un premier retour d’information ».

Tout le monde peut s’inscrire au projet pilote ChatGPT Professional. Le formulaire de demande comprend des questions sur la façon dont le répondant utilise ChatGPT et sur le prix qu’il considère comme équitable. Le formulaire comprend une clause de non-responsabilité : « N’oubliez pas qu’il s’agit d’un programme expérimental précoce, susceptible d’être modifié, et que nous ne proposons pas d’accès professionnel payant pour le moment ».

Bien qu’un certain nombre d’entreprises aient travaillé sur des chatbots IA analogues (et très probablement supérieurs) à ChatGPT, la décision d’OpenAI de rendre l’outil gratuit et accessible à tous en ligne s’est avérée judicieuse. Elle a créé un énorme buzz autour de ChatGPT, avec des internautes qui expérimentent le logiciel de diverses manières, de la rédaction de travaux universitaires à la création de lignes de discussion sur des applications de rencontre.

OpenAI cherche du financement

we will have to monetize it somehow at some point; the compute costs are eye-watering — Sam Altman (@sama) December 5, 2022

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a tenté d’atténuer cet engouement en déclarant dans un tweet le mois dernier que ChatGPT est « incroyablement limité, mais suffisamment bon pour certaines choses pour créer une impression trompeuse de grandeur ». Altman dit que le logiciel lutte avec « la robustesse et la véracité » et que ce serait « une erreur de s’y fier pour quoi que ce soit d’important en ce moment ». Mais cela n’a pas empêché certaines entreprises d’expérimenter l’intégration de ChatGPT dans leurs flux de travail, et Microsoft elle-même essaierait d’utiliser le logiciel pour améliorer Bing et même dans une vaste collection de ses applications.

Dans le même temps, OpenAI chercherait à obtenir un financement de 10 milliards de dollars de la part de Microsoft, qui s’est étroitement associé à l’entreprise par le passé, en lui fournissant à la fois l’argent et la puissance de calcul nécessaires pour former ses systèmes d’IA. Dans le cadre de cet accord, Microsoft percevrait 75 % des bénéfices d’OpenAI jusqu’à ce que le géant de Redmond rembourse son investissement initial. OpenAI offre déjà un accès payant à certains de ses logiciels, comme le générateur d’images DALL-E. La monétisation de ChatGPT serait la prochaine étape logique.