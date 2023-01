Twitter pourrait vendre des noms d’utilisateur aux enchères en ligne

Depuis qu’il a pris le contrôle de Twitter à la fin du mois d’octobre dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 44 milliards de dollars, Elon Musk a cherché des moyens pour que l’entreprise génère les revenus dont elle a tant besoin.

Après avoir réduit le nombre d’employés et augmenté le prix de l’abonnement à la version Premium de Twitter Blue, Twitter pourrait être sur le point de mettre aux enchères les noms d’utilisateur des comptes dormants, selon un rapport du New York Times.

Deux personnes ayant connaissance de l’affaire ont déclaré au Times que l’idée des enchères en ligne a été discutée pour la première fois entre les employés le mois dernier, mais il n’est pas encore clair si Twitter a décidé d’y donner suite.

Un nom d’utilisateur Twitter apparaît après la marque « @ » et, contrairement au nom du profil, ne peut être modifié. Twitter contient un nombre considérable de comptes inactifs depuis des années, dont les noms d’utilisateur ne peuvent être repris par personne d’autre.

Le mois dernier, Musk a déclaré que la plateforme allait « bientôt commencer à libérer l’espace nom de 1,5 milliard de comptes », sans toutefois mentionner un quelconque projet de vente au plus offrant. Il n’a pas non plus révélé sur quelle base Twitter considère qu’un compte est inactif. L’entreprise devra également décider si elle met aux enchères tous les comptes inactifs ou seulement ceux qui, selon elle, ont une valeur monétaire significative.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Reprendre le nom de comptes inactifs

Si les conditions d’utilisation actuelles de Twitter interdisent le commerce des comptes et de leurs noms d’utilisateur, de telles transactions ont lieu sur le marché noir depuis le lancement du service en 2006, avec des offres financières faites à ceux qui possèdent des pseudonymes recherchés.

Le mois dernier, Musk a laissé entendre dans un tweet que la plateforme allait bientôt s’atteler à mettre à disposition les noms d’utilisateur des comptes inactifs, et nous devrions bientôt savoir si elle va donner suite à son idée de permettre aux gens de faire des offres pour les comptes populaires.