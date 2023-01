Android 13 vous permettra bientôt d’effacer toute couleur de l’icône de chaque application

by

Si vous êtes membre du programme bêta Android 13, vous êtes probablement au courant que la mise à jour Android 13 QPR2 Beta 2 pour les appareils Pixel est actuellement disponible. Maintenant, il n’y a pas beaucoup de nouvelles choses à discuter, et j’ai déjà mentionné certaines d’entre elles, mais une en particulier mérite une attention.

En dehors de la compatibilité avec les emojis Unicode 15, il y a une nouvelle fonctionnalité cachée derrière un flag qui peut s’avérer assez importante et puissante.

Selon de récents rapports, Google teste une nouvelle fonctionnalité dans Android 13 qui force les icônes à thème, même pour les applications qui ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Il s’agit d’un flag, enfoui dans le code, appelé « ENABLE_FORCED_MONO_ICON », et sa description est la suivante : « Activer la capacité de générer des icônes monochromes, si elles ne sont pas fournies par l’application ».

Essentiellement, ce que ce flag fait est de prendre les icônes traditionnelles et de les transformer en versions monochromatiques qui peuvent être thématisées pour correspondre à votre fond d’écran (selon la philosophie de conception Material You de Google). Cela crée un look cohérent, même pour les applications qui n’ont pas leurs propres icônes à thème.

Un must have

Il existe plusieurs exemples de cette fonctionnalité en action ; il suffit de jeter un coup d’œil aux captures d’écran ci-dessus. Android Bytes a montré comment cela fonctionne en utilisant deux applications : MiX et Ring. Il est également intéressant de noter que cette méthode d’icône à thème forcé fonctionne également avec les raccourcis que vous placez sur votre écran d’accueil.

Le résultat final est plutôt soigné, et pour tous les fans de design cohérent, cette fonctionnalité sera un must have. Ceci étant dit, nous ne savons pas exactement quand cela arrivera en tant que version stable.