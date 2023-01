Android 13 QPR2 Beta 2 est maintenant disponible pour les smartphones Pixel

Les appareils compatibles avec la mise à jour comprennent les séries Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 (6, 6 Pro et 6a) et Pixel 7.

Here’s what’s new in Android 13 QPR2 Beta 2 (thread)

Les mises à jour de sécurité de janvier 2023 sont incluses dans Android 13 QPR2 Beta 2 (T2B2.221216.006) ainsi que des corrections de bugs et des optimisations des performances et de la stabilité.

Après la mise à jour Google Pixel Feature Drop et la mise à jour Android 13 QPR2 Beta 1 avec de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs le mois dernier, la société a commencé à pousser la première mise à jour Android 13 QPR2 Beta 2 (Quarterly Platform Release) aux appareils Pixel compatibles .