Google Docs et Slides bénéficient désormais d'une meilleure prise en charge de la voix

Google Docs propose la saisie vocale sur le Web depuis 2015, et la méthode de saisie est maintenant prête à récupérer de s “améliorations” qui amélioreront également les légendes automatiques dans Google Slides. Que vous prépariez un document ou une présentation importante, la suite d’outils en ligne de Google peut être incroyablement utile. Désormais, Google Docs et Slides sont plus faciles à utiliser avec votre voix.

La dernière mise à jour de Google Workspace comprend deux améliorations importantes des fonctionnalités liées à la voix. Il s’agit de fonctionnalités qui existaient déjà, mais qui ont été mises à jour pour réduire les problèmes de transcription et les pertes d’audio, mais Google ne fournit pas d’exemples précis. Cette mise à jour inclut également une plus grande disponibilité des fonctionnalités vocales sur les navigateurs. Pour l’instant, cette fonctionnalité est “uniquement disponible dans les navigateurs Chrome” et ne fonctionne pas dans Safari.

Ces mises à jour de la qualité de la transcription s’appliqueront également aux sous-titres automatiques de Google Slides qui aident les membres de l’auditoire à lire/sous-titrer votre présentation.

Google a spécifiquement mentionné deux fonctionnalités pour lesquelles ces améliorations feront la différence. La saisie d’un document ou d’une présentation à l’aide de votre voix devrait être améliorée, et vous pourrez également ajouter des légendes aux diapositives en temps réel. Ces légendes comprendront désormais une ponctuation générée automatiquement, ce qui n’était pas le cas auparavant.

La transcription est difficile à réaliser, mais Google s’est montré particulièrement doué dans ce domaine, son modèle de conversion de la parole en texte étant l’un des meilleurs du marché. Il est grand temps que certains des services les plus utilisés de Google en bénéficient.

Ces fonctionnalités sont en cours de déploiement et seront entièrement disponibles le mois prochain pour les versions gratuites et payantes de Workspace.