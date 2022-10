Samsung annonce un capteur ISCOCELL HPX de 200 mégapixels

Samsung a annoncé le ISCOCELL HPX, un nouveau capteur de 200 mégapixels en Chine. Cette annonce fait suite à celle, en juin, du capteur ISOCELL HP3 de 200 mégapixels. Le ISOCELL HPX a une taille de pixel de 0,56 micron, ce qui permet de réduire la surface du module de la caméra de 20 %, rendant le châssis du smartphone plus fin et plus petit.

En outre, Samsung a utilisé la technologie avancée DTI (Deep Trench Isolation), qui non seulement sépare chaque pixel individuellement, mais augmente également la sensibilité pour capturer des images nettes et vives. En outre, la solution autofocus Super QPD permet au ISOCELL HPX d’avoir un autofocus ultra rapide et ultra précis.

En outre, la technologie Tetra-Pixel (16 pixels en un) est utilisée dans ce nouveau capteur qui offre une expérience de prise de vue positive en basse lumière. Grâce à cette technologie, le ISOCELL HPX est capable de basculer automatiquement entre trois modes d’éclairage différents en fonction de la lumière disponible : dans un environnement bien éclairé, la taille du pixel est maintenue à 0,56 micron (μm), rendant 200 millions de pixels ; dans un environnement à faible luminosité, le pixel est converti à 1,12 micron (μm), rendant 50 millions de pixels ; et dans un environnement à faible luminosité, 16 pixels sont combinés pour créer un capteur de 2,24 microns (μm) 12,5 millions de pixels.

Selon Samsung, cette technologie permet au ISOCELL HPX d’offrir une expérience de prise de vue positive en basse lumière et de reproduire autant que possible des images nettes et précises, même lorsque la source de lumière est contrainte.

Le ISOCELL HPX prend en charge la double prise de vue HDR transparente en modes 4K et full HD et peut capturer des vidéos 8K à 30 fps. Selon l’environnement de prise de vue, le Staggered HDR, selon Samsung, capture les ombres et les lumières vives d’une scène à trois expositions différentes : faible, moyenne et élevée. Il combine ensuite les trois photos d’exposition pour produire des images et des vidéos HDR de la plus haute qualité.

Nous ne savons pas quand nous le verrons

En outre, il permet au capteur de restituer l’image à plus de 4 trillions de couleurs (profondeur de couleur de 14 bits), soit 64 fois plus que les 68 milliards de couleurs (profondeur de couleur de 12 bits) du précurseur de Samsung.

Il n’y a pas de formulation officielle de la part de la firme concernant la disponibilité. Nous devrions le savoir dans les semaines à venir.