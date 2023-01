by

Les nouveaux Galaxy A34 et Galaxy A54 de Samsung ont fait l’objet d’une fuite avant leur annonce le 18 janvier

Bien que l’année 2023 ne fasse que commencer, Samsung entre déjà dans la nouvelle année en force avec une variété d’annonces de téléviseurs, de moniteurs et de smartphones. La semaine dernière, au cours du CES 2023, la société a présenté son nouveau Galaxy A14 5G, et maintenant, elle cherche à dévoiler un autre smartphone de la série Galaxy A le 18 janvier.

La gamme Galaxy A de Samsung est parfaite pour les personnes qui ne veulent pas payer mille euros (ou plus) pour un smartphone, et le prochain modèle de milieu de gamme pourrait arriver dès la semaine prochaine. En effet, Samsung a confirmé cette semaine que son prochain smartphone de la série Galaxy A sera dévoilé le 18 janvier en Inde. Sans révéler le nom du smartphone, le géant sud-coréen a rendu public un tas de spécifications, qui nous permettent essentiellement de deviner l’appareil.

Je parle de certains smartphones de la série Galaxy A depuis quelques mois, et maintenant on peut légitimement annoncer que l’un des smartphones que Samsung dévoilera le 18 janvier est le Galaxy A54. La plupart des spécifications confirmées par Samsung sur la page de l’événement ont été divulguées il y a plusieurs mois, ainsi que des rendus du téléphone.

De plus, Evan Blass a publié des photos des deux smartphones que Samsung est susceptible de présenter la semaine prochaine : le Galaxy A54 5G (à gauche) et le Galaxy A34 5G (à droite). Selon Samsung, le Galaxy A54 sera disponible en Inde en plusieurs coloris, notamment Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Chrome, Awesome Burgundy et Awesome Green.

En ce qui concerne le reste des spécifications, nous savons que le Galaxy A54 5G arbore un grand écran AMOLED full HD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie de 5 000 mAh est censée durer environ 2 jours, selon les affirmations de Samsung. Vous serez en mesure de gérer la batterie avec l’IA pour vous durer plus longtemps, mais vous devrez faire quelques compromis.

Plusieurs modèles

Une chose qui reste un mystère est le chipset à l’intérieur du smartphone. Bien que Samsung mentionne que le Galaxy A54 5G embarquera un « processeur 5G super rapide », il ne dit pas lequel. En dehors de cela, nous savons également que le smartphone disposera d’une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

En fait, on peut penser qu’il y aura plusieurs versions du Galaxy A54 5G disponibles en fonction de la quantité de mémoire vive. Samsung mentionne même qu’elle lancera certainement un modèle à 8 Go de RAM. En outre, l’appareil photo du Galaxy A54 bénéficiera de la fonction « No Shake Cam » permettant aux utilisateurs de prendre des vidéos sans flou lors de leurs déplacements.

Un successeur du Galaxy A33 5G plutôt décevant

Passons à l’autre smartphone qui devrait être présenté en Inde le 18 janvier, le Galaxy A34 5G est un peu décevant. Les derniers rapports affirment qu’il y a très peu de changements par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A33 5 G.

La rumeur veut que le Galaxy A34 5G soit doté d’un écran AMOLED full HD+ légèrement plus grand de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, contrairement à l’écran de 6,4 pouces du Galaxy A33. De plus, au lieu d’une quadruple caméra comme le Galaxy A33 5G, son successeur est équipé d’une triple caméra (48 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels), et d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

Parmi les autres spécifications annoncées, citons un processeur Exynos 1280, une batterie massive de 5 000 mAh, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Les deux smartphones seront livrés avec Android 13 avec OneUI 5 et seront initialement disponibles en Inde seulement.

Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais ils devraient coûter à peu près le même prix que leurs prédécesseurs. Cela dit, nous nous attendons à ce que le Galaxy A54 5G soit disponible en Inde pour environ ₹ 33 000 (380 euros), tandis que le Galaxy A34 5G devrait probablement coûter ₹ 25 000 (285 euros).

Alors que ceux-ci seront lancés en Inde ce mois-ci, nous nous attendons à ce qu’ils soient lancés à l’échelle mondiale cependant à une date ultérieure.