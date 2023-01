Le DJI RS 3 Mini est le stabilisateur super léger idéal pour les créateurs de contenus

Plus connu pour ses drones, DJI dispose de plusieurs gammes d’accessoires cinématographiques qui visent à répondre aux différents besoins des créateurs de contenu, des caméras de poche aux cardans portatifs. Aujourd’hui, DJI lance un nouveau produit dans sa gamme de stabilisateurs Ronin, le RS 3 Mini.

Les créateurs de YouTube seront séduits par le RS 3 Mini, qui est mieux adapté aux petites productions. Comparé à ses deux grands frères, les modèles de base RS 3 et RS 3 Pro, ce stabilisateur est plus petit et pèse moins de 800 g, ce qui le rend plus facile à transporter et à utiliser d’une seule main. Le DJI RS 3 Mini est environ 50% plus léger que le RS 3 Pro et 40% plus léger que le RS 3. Il s’agit donc d’une excellente option de voyage pour les photographes sur le terrain.

En raison de sa petite taille, il ne peut pas transporter de grosses combinaisons d’appareils photo reflex numériques et d’objectifs. Le RS 3 Mini ne peut pas peser plus de 2 kg, les utilisateurs devront donc opter pour des configurations plus petites. La société recommande d’utiliser le Sony A7S3 avec un objectif 24-70 mm f/2.8 GM, le Canon EOS R5 avec un objectif RF 24- 70 mm f/2.8 STM, ou le Fuji X-H2S avec un objectif XF 18-55 mm f/2.8-4. Une liste complète d’appareils photo compatibles est disponible sur le site Web de DJI.

Si vous craignez que DJI ait lésiné sur les fonctionnalités en raison de la taille du RS 3 Mini, ne le soyez pas. La société a chargé son nouveau stabilisateur avec autant de fonctionnalités que possible, à en juger par son apparence.

Comme le RS 3 Pro, il bénéficie de « l’algorithme de stabilisation de [troisième] génération de DJI » pour garantir que les caméras restent stables, quels que soient les mouvements. Dans un exemple donné, vous pourriez marcher autour d’un sujet et l’enregistrer sous différents angles assez facilement sans avoir à ajuster votre rythme.

Prise de vue verticale native

L’appareil est également doté d’une fonction native de prise de vue verticale, grâce à la « nouvelle plaque de fixation rapide double couche ». Cela signifie que si vous connectez la plaque au bras vertical, vous serez en mesure de filmer dans des angles verticaux sans avoir besoin d’outils supplémentaires ou de limiter l’angle de rotation. En outre, la plaque supérieure est dotée d’un « nouveau guide de placement incurvé » qui empêche la caméra de se détacher.

Le reste des caractéristiques de la RS 3 Mini se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’obturateur Bluetooth sans fil connecte le stabilisateur à un appareil photo pour une prise de vue rapide sans fil, éliminant ainsi une partie de l’encombrement des câbles. De plus, si vous utilisez un « appareil photo Sony avec un objectif numérique pris en charge », vous pouvez contrôler « le zoom optique ou numérique de l’objectif par la molette avant », selon DJI.

Sur la poignée, un écran tactile couleur de 1,4 pouce permet de basculer entre les trois principaux modes de prise de vue du RS 3 Mini. Et sur le côté se trouve un port OTAN pour tous les accessoires supplémentaires que vous souhaitez accrocher, comme une lampe d’appoint ou un micro. Pour ce qui est de l’autonomie de la batterie, elle est d’environ 10 heures et se recharge complètement en 2,5 heures.

Disponibilité et prix

Le RS 3 Mini est en vente au prix de 389 euros.