Raspberry Pi lance un module caméra à plus haute résolution, désormais avec autofocus

Raspberry Pi lance un nouveau module caméra à utiliser avec ses petits ordinateurs de DIY : le Camera Module 3. Son capteur Sony IMX708 amélioré offre une meilleure résolution, mais le plus important est peut-être que le nouveau module prend en charge la photographie à gamme dynamique élevée et l’autofocus. Parallèlement, Raspberry Pi lance également une nouvelle carte de caméra à utiliser avec des objectifs à monture M12.

Le tout nouveau Raspberry Pi Camera Module 3 va inspirer des projets très intéressants.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, le Camera Module 3 devrait être en mesure de prendre des photos plus détaillées (notamment en cas de faible luminosité) et de faire la mise au point sur des objets situés à seulement 5 cm. L’autofocus utilise un système de mise au point automatique par détection de phase (PDAF), l’autofocus par détection de contraste étant utilisé en secours. En revanche, les précédentes versions du Camera Module étaient équipées d’objectifs à focalisation fixe, qui, selon Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, étaient « optimisés pour faire la mise au point à l’infini » et ne pouvaient prendre qu’une « image raisonnablement nette » d’objets situés à environ un mètre.

Le capteur du nouveau module a une résolution de 11,9 mégapixels (contre 8,1 mégapixels pour la dernière version), et possède une résolution horizontale plus élevée qui devrait lui permettre de filmer des vidéos HD. La prise en charge du HDR signifie que le Camera Module 3 peut prendre plusieurs expositions de la même scène et les combiner de manière à ce que les parties les plus sombres et les plus claires d’une image soient correctement exposées (au détriment de la résolution) — une astuce couramment utilisée par presque tous les smartphones.

Le Camera Module 3 standard a un champ de vision de 66 degrés. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer la variante ultra-large de cette caméra. Elle offre un champ de vision de 102 degrés, ce qui pourrait en faire une excellente option pour la photographie, la vidéographie ou un projet de caméra de sécurité bricolée.

Les prix commencent à 25 dollars pour le Camera Module 3 avec un champ de vision standard, tandis que la version ultra grand-angle avec un champ de vision de 102 degrés coûte 35 dollars. Il existe également des modules sensibles aux infrarouges conçus pour la photographie de nuit.

Une bonne nouvelle pour tous les projets DIY

Si vous souhaitez disposer d’un Raspberry Pi capable de prendre des photos à l’aide d’un objectif interchangeable plus traditionnel, la société annonce également une nouvelle version de son module caméra haute qualité prenant en charge les objectifs à monture M12. Il possède toujours le même capteur Sony IMX477 de 12,3 mégapixels, mais le module prend désormais en charge les « objectifs fisheye et autres objectifs spécialisés » conçus pour fonctionner avec les systèmes M12.

Le précédent module High Quality Camera utilisait les standards C — et CS-mount.

Je dois noter que le Camera Module 2 de la génération précédente a maintenant 6 ans. Il est toujours utile, mais sa qualité d’image est très dépassée. Si vous souhaitez obtenir une image moderne à partir d’une caméra Raspberry Pi, vous devez acheter le nouveau module.