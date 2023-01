Le navigateur Opera est désormais 16 % plus rapide grâce à des optimisations sous le capot

Si le secteur des navigateurs est actuellement dominé par Google Chrome, avec Microsoft Edge et Mozilla Firefox comme alternatives les plus populaires, il existe plusieurs autres choix solides sur le marché.

Y compris Opera, car le navigateur est livré avec un ensemble de fonctionnalités très riches, y compris un VPN intégré qui permet aux utilisateurs de rester anonymes lorsqu’ils naviguent sur le Web. Cependant, la première mise à jour de l’année n’était pas axée sur de nouvelles fonctionnalités, mais sur des améliorations sous le capot qui ont rendu le navigateur nettement plus rapide.

Opera indique que l’application est désormais 16 % plus rapide lors du rendu des pages web et du traitement des requêtes, et 14 % plus rapide lorsqu’elle doit gérer des graphiques.

La société explique qu’elle s’est concentrée sur trois domaines principaux pour rendre Opera plus rapide, à savoir l’optimisation de la construction, l’optimisation du temps de liaison et l’ajustement des paramètres du moteur.

« Nous avons activé l’optimisation maximale du temps de liaison. L’optimisation du temps de liaison (LTO) est une forme d’optimisation interprocédurale (IPO), qui vise à améliorer les performances des programmes qui contiennent de nombreuses fonctions de petite taille, mais fréquemment utilisées. La façon dont LTO est implémentée permet à ces optimisations de couvrir toutes les différentes parties du programme en un seul module, ce qui se traduit par de meilleures performances », explique Opera.

« Nous avons amélioré le tramage des toiles 2D dans notre rendu hors processus, qui déplace toutes les tâches de rendu vers le GPU (unité de traitement graphique, également connue sous le nom de votre carte graphique). Cela permet d’alléger la charge du processeur, ce qui permet à votre système de fonctionner de manière plus fluide », poursuit la société.

Pour mesurer l’impact de toutes ces optimisations, Opera a été mis à l’épreuve avec Speedometer et Motionmark, deux benchmarks qui ont prouvé que tout ce travail a permis de rendre le navigateur nettement plus rapide.

Le navigateur plus rapide est déjà disponible pour tous les utilisateurs, alors assurez-vous que vous exécutez la dernière version de l’application pour bénéficier de l’amélioration de la vitesse.