Amazon S3 chiffre désormais les données par défaut

Dans l’annonce, Sébastien Stormacq, Senior Developer Advocate chez AWS, écrit que « la nature opt-in de SSE-S3 signifiait que vous deviez être certain qu’elle était toujours configurée sur les nouveaux buckets et vérifier qu’elle restait configurée correctement au fil du temps ». « Pour les organisations qui exigent que tous leurs objets restent chiffrés au repos avec SSE-S3, cette mise à jour permet de répondre à leurs exigences de conformité en matière de chiffrement sans outils supplémentaires ou modifications de la configuration du client ».

you might also like