Il convient de noter qu’un autre service de partage de vidéos, YouTube, dispose déjà d’une fonctionnalité similaire, qui rappelle à ses utilisateurs leur heure de coucher supposée. En effet, YouTube a lancé sa fonction de « Me prévenir lorsqu’il est heure du coucher » en mai 2020. Elle permet de rappeler aux utilisateurs de ses applications Android et iOS qu’ils doivent déjà aller se coucher au lieu de regarder des vidéos à la mode sur la plateforme. Elle est accompagnée d’une option de renvoi et de reporter lorsque les utilisateurs veulent sacrifier leur sommeil.

