CES 2023 : Lumus présente des lunettes AR futuristes de 3 000 lumens

Lors du CES 2023, Lumus a récemment annoncé sa nouvelle technologie de guide d’ondes pour les lunettes AR, qui offrira un champ de vision plus large et un affichage plus lumineux, tout en étant beaucoup plus efficace que les autres solutions.

S’appuyant sur les guides d’ondes réfléchissants déjà impressionnants utilisés dans la conception Maximus 2D, la deuxième génération de Z-Lens peut fournir un affichage de 3 000 lumens à une résolution de 2K par 2K dans un moteur optique 50 % plus petit, ce qui donne une paire de lunettes AR qui pourrait peser aussi peu que 50 g (dans une conception monoculaire). Cela permet de fabriquer des lunettes AR élégantes et légères sans aucun compromis, comme la coloration de l’objectif ou le chargement fréquent.

La société affirme avoir également résolu le problème des artefacts dus à la lumière ambiante et éliminé les fuites de lumière, ce qui signifie que le contenu apparaissant sur la lentille sera invisible pour toute personne se trouvant à proximité. Lumus espère ouvrir la voie à des « lunettes esthétiques » grâce à son système de guide d’ondes amélioré, mais n’a pas révélé le nom de clients connus qui utiliseront cette technologie dans un avenir proche.

Le défi avec les lunettes AR est d’apporter suffisamment de lumière à l’écran de manière efficace pour permettre une durée de fonctionnement utile tout en maintenant une apparence attrayante et discrète. La technologie de guide d’ondes de Lumus a été estimée par Karl Guttag, expert en affichage AR, comme étant 5 à 10 fois plus efficace que les solutions concurrentes.

La société travaille avec plusieurs entreprises technologiques de premier plan sur de futures lunettes AR. Il faudra attendre quelques années avant que ces produits ne soient lancés, mais il est passionnant d’en savoir plus sur ce qui nous attend fin 2024 ou début 2025.

Un prix assez élevé

La conception finale des lunettes AR est déterminée par le fabricant du produit, mais l’entreprise laisse transparaître quelques informations. Avec un coût à peu près équivalent à celui d’un smartphone haut de gamme, les futures lunettes AR ne seront pas bon marché, mais devraient être à la portée de la plupart des consommateurs.

À ce prix de plus de 1 000 dollars, on peut s’attendre à ce qu’une paire de lunettes confortables et légères, construites avec la technologie de guide d’ondes Lumus Z-Lens, ait un aspect assez analogue à des lunettes normales. L’écran aura un champ de vision de 50 à 80 degrés et l’autonomie de la batterie sera suffisante pour plusieurs heures d’utilisation. L’écran lumineux et net sera facilement lisible, même en extérieur.

Un smartphone sera probablement encore nécessaire pour certaines fonctionnalités, comme les appels et le suivi de la localisation GPS, mais une grande partie du traitement se fera dans les lunettes AR. Comme Lumus aime à le dire, « l’avenir est devant nous », et le besoin de regarder son smartphone sera considérablement réduit dans un proche avenir, à mesure que la réalité augmentée progressera et deviendra plus courante.