CES 2023 : Intel Unison est la dernière tentative pour rapprocher votre PC et votre smartphone

Le logiciel Continuité d’Apple vous permet d’utiliser un iPhone et un Mac ensemble. Google propose quelque chose d’analogue (bien qu’un peu moins polyvalent) pour les personnes qui utilisent un Chromebook et un smartphone Android. Étant donné que ces sociétés fabriquent les systèmes d’exploitation des ordinateurs et des téléphones, il est logique qu’elles puissent offrir une étroite intégration.

Essayer de faire la même chose sur les PC Windows est un peu plus compliqué. Depuis des années, des entreprises essaient de proposer des solutions tierces pour utiliser un iPhone ou un smartphone Android avec un PC Windows, mais aucune n’a vraiment réussi à s’imposer. Aujourd’hui, Intel tente le coup avec le lancement de sa plateforme Unison.

En bref, Intel Unison est un logiciel conçu pour rapprocher votre téléphone et votre PC. Une fois jumelés, vous pourrez voir les notifications de votre téléphone sur votre PC. Les photos que vous prenez sur votre téléphone s’afficheront dans la galerie Unison de votre PC. Et vous pouvez faire glisser et déposer des photos, des documents ou d’autres fichiers entre les appareils pour les transférer sans fil. Vous pourrez même envoyer des SMS à partir d’un PC en utilisant le clavier de votre ordinateur portable, ou prendre des appels téléphoniques en utilisant le micro et les haut-parleurs (ou le casque) de votre PC.

Si tout cela ressemble à Mobile Connecté de Microsoft ou à d’autres solutions proposées par les fabricants de PC au fil des ans… c’est le cas. Mais c’est aussi un peu différent.

Tout d’abord, Unison sera fourni avec les ordinateurs portables certifiés Intel Evo équipés de processeurs mobiles de la 13e génération ou d’une version ultérieure (bien que quelques modèles équipés de puces de la 12e génération puissent également prendre en charge cette fonctionnalité).

Deuxièmement, Intel affirme que le logiciel est compatible avec Android ou iOS. Ce n’est pas propre à Unison, mais c’est quelque chose que toutes les solutions tierces ne prennent pas en charge.

D’autres ont essayé

La troisième différence est l’une des plus importantes : Unison exploite plusieurs connexions sans fil, notamment Bluetooth, WiFi, 5G, ou même des connexions cloud. Si vos deux appareils sont connectés au même réseau, par exemple, Unison utilisera ce réseau pour gérer les communications entre votre téléphone et votre PC. Mais si, par exemple, vous êtes dans un café et que votre ordinateur portable est connecté au réseau WiFi du magasin alors que votre téléphone est connecté à un réseau cellulaire, Unison peut utiliser une connexion basée sur le cloud pour garder vos appareils synchronisés même s’ils n’utilisent pas le même réseau. Dans certains cas, il utilisera également Bluetooth pour les communications de pair-à-pair.

Selon Intel, Unison ne sera disponible que sur les appareils certifiés Evo au lancement, mais à terme, le logiciel devrait être disponible pour tout ordinateur doté d’un processeur compatible. Le fait de commencer par Evo limite le nombre de configurations matérielles que la société doit tester. Mais, la société n’a pas prévu de rétroporter Unison pour qu’il fonctionne avec des puces plus anciennes que celles de la 12e génération. Il s’agit donc d’une fonctionnalité que vous êtes plus susceptible de voir arriver sur les ordinateurs portables actuels et de la prochaine génération plutôt que sur les anciens modèles.

Reste à savoir si Unison est une fonctionnalité qui fonctionnera vraiment mieux (ou gagnera en popularité) que toutes les autres tentatives de combler le fossé entre PC et mobile. Mais, je suppose que si elle décolle, elle pourrait être un élément de plus pour aider à distinguer les ordinateurs portables équipés de puces Intel des modèles équipés de processeurs AMD ou Qualcomm… jusqu’à ce que ces sociétés proposent inévitablement leurs propres solutions concurrentes.