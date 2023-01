CES 2023 : EcoFlow annonce une batterie de secours complète pour la fin de l’année

Cette semaine, lors de son événement de lancement spécial au CES 2023, le géant de l’alimentation de secours à domicile EcoFlow a lancé une série de nouveaux produits, dont une « solution d’alimentation de secours pour toute la maison ».

La solution d’alimentation de secours pour toute la maison d’EcoFlow est un système d’alimentation de secours qui vise à faire fonctionner une maison sans générateurs bruyants et gourmands en gaz. Il est disponible en trois kits différents, modulables en fonction des besoins de l’utilisateur. La société a construit la solution autour de sa centrale électrique portable haut de gamme Delta Pro.

« Nous sommes ravis de présenter notre solution innovante d’alimentation de secours pour toute la maison et nos nouveaux appareils intelligents au CES 2023. Ces dernières années, nous avons traversé la pandémie qui a bouleversé notre vie, nous avons des factures d’électricité qui augmentent et des conditions météorologiques extrêmes qui créent une situation énergétique de plus en plus instable », a déclaré Brian Essenmacher, responsable du développement commercial d’EcoFlow, lors de l’événement presse de la société au CES.

« C’est pourquoi EcoFlow fournit une énergie plus facile que jamais et aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la vie, que ce soit en leur permettant de gagner du temps et de l’argent pour se consacrer aux choses qui comptent le plus pour eux, ou en rendant la vie plus agréable à la maison, à l’extérieur et dans les espaces mobiles », précise-t-il.

L’Advanced Kit permet de connecter deux unités Delta Pro via le Double Voltage Hub de la société, ce qui donne une puissance impressionnante de 7 200 W. Cela devrait suffire à alimenter pratiquement tous les appareils de la maison. Si vous ne consommez pas trop d’énergie, la société affirme que vous pouvez alimenter une maison moyenne pendant environ une semaine. Les personnes qui souhaitent que la fête dure encore plus longtemps peuvent brancher un générateur à deux carburants (alimenté par un réservoir de propane ou par la bonne vieille essence) pour réduire davantage la dépendance au réseau.

EcoFlow Wave 2: climatiseur et réchauffeur portables

Le Wave 2, qui fait suite au climatiseur portable original qu’EcoFlow a lancé l’année dernière à la stupéfaction générale, comprend désormais un chauffage, ce qui en fait un achat quatre saisons bien plus pratique.

Ce n’est pas exactement une centrale électrique en termes de refroidissement ou de chauffage, mais pour un appareil portable alimenté par batterie, l’EcoFlow Wave 2 amélioré est une bouffée d’air frais (ou chaud) bienvenue. Avec la batterie supplémentaire, il peut fonctionner jusqu’à 8 heures sur une charge, et avec ses 14 kg, il est aussi raisonnablement portable.

L’unité de chauffage/refroidissement a une capacité de refroidissement de 5 100 BTU et de chauffage de 6 100 BTU, ce qui correspond à une unité de climatisation de fenêtre d’entrée de gamme. C’est suffisant pour refroidir ou chauffer une pièce ou un petit espace comme un camping-car, à condition que celui-ci soit bien isolé.

EcoFlow Blade: la tondeuse à gazon robotisée

Jusqu’à présent, le marketing et les messages d’EcoFlow ont été axés sur les interventions en cas de catastrophe et de coupures de courant. Aujourd’hui, voici Blade, le robot de tonte de la pelouse, qui, selon EcoFlow, va « révolutionner » l’entretien des pelouses grâce à son « premier kit de balayage de pelouse au monde » qui se fixe à l’arrière pour ramasser les feuilles. La tondeuse à gazon est utilisable par une application et permet le ramassage automatique des feuilles, la navigation sur des frontières virtuelles et toutes sortes d’autres fonctions de tondeuse à gazon entièrement robotisée.

Selon la société, l’appareil est doté d’un système avancé de planification des itinéraires et des frontières virtuelles, d’un système de franchissement et d’évitement des obstacles et d’une protection contre le vol. L’appareil est doté de la 4G intégrée, ce qui lui permet de se déplacer joyeusement dans votre propriété hors de portée du Wi-Fi.

Les produits seront disponibles en avril de cette année, les prix n’ont pas encore été fixés.