CES 2023 : Realme présente sa technologie de charge rapide de 240W, elle sera livrée avec le GT 5 Neo

En mars 2022, lors du Mobile World Congress (MWC), OPPO a dévoilé un système de charge qui a fait baver la plupart des propriétaires de smartphones. Se heurtant à la limite de 240 W de l’USB-C, le fabricant chinois de smartphones a présenté le SuperVOOC Flash Charge de 240 W. À l’époque, la société l’avait qualifiée de « technologie de charge de smartphone la plus rapide au monde », un titre qu’elle détient toujours à ce jour.

OPPO est détenu par la société technologique chinoise BBK Electronics, qui possède également d’autres fabricants de smartphones tels que OnePlus, Vivo, Realme et iQOO. Et le compagnon d’écurie de OPPO, Realme, a annoncé qu’elle prévoit de présenter le smartphone Realme GT Neo 5 le mois prochain. Le message note que « le smartphone aura la plus grande puissance de charge actuellement supportée par l’interface Type-C ». Là encore, il s’agirait de 240 W.

Lors du CES 2023, Realme a rendu officielle sa technologie de charge rapide de 240W, devenant ainsi le premier du secteur à lancer cette technologie à l’échelle mondiale. Cela vient s’ajouter à la technologie de charge rapide UltraDart 150W de la société introduite l’année dernière, qui a fait son chemin vers le Realme GT Neo 3.

New Year, New Charging Speed ⚡️⚡️ The 240W charging technology that is going to totally redefine “fast charging”!

So… any idea how long it takes to charge to 100%? 🤔#240Wcharge https://t.co/5yjyzZ2LvZ — realme (@realmeglobal) January 5, 2023

La charge rapide de 240W de Realme peut fournir une charge complète en quelques minutes par un chargeur USB Type-C. Bien que la société n’ait pas fourni de revendication cette fois, cela pourrait être plus rapide que la marque de 20 minutes de la solution de charge rapide de 150 W. La solution de charge a un taux de conversion de puissance de 98,7 %.

Elle fournit une entrée de 20V 12A et une sortie de 10V 24A et assure plus de 1600 cycles de charge. La technologie de charge est censée être sûre à une température de 85 degrés et à une humidité élevée de 85 %. Parallèlement, la société a présenté la première solution de charge GaN double 240W au monde et un câble de charge 12 A.

Une charge complète en quelques minutes

Cela viendra avec une conception PS3 ignifuge, 13 capteurs de température et le plus grand matériau de dissipation de chaleur en phase graphène de 6580 mm².

Realme a confirmé que son prochain GT Neo 5 sera compatible avec la nouvelle technologie de charge rapide 240 W. Le smartphone sera lancé en février. Quant à ce qu’on peut en attendre, le smartphone devrait avoir un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (ou peut-être le SoC Snapdragon 8 Gen 2), des caméras arrière de 50 mégapixels, Android 13, et plus encore.

Nous devons encore obtenir plus de détails sur le prochain smartphone phare de Realme avec la technologie de charge rapide de 240 W.