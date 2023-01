CES 2023 : ce moniteur pour bébé alimenté par l’IA vous dit pourquoi votre bébé pleure

Un instrument appelé psychromètre est disponible pour mesurer l’humidité relative de l’air dans un espace donné. La façade du Q-bear est un écran LED multicolore qui sert de veilleuse et affiche les spécificités de la dernière expérience du nourrisson. Il contient un haut-parleur qui peut diffuser un « son utérin breveté » et des berceuses préchargées. Vous pouvez enregistrer votre propre audio et le télécharger sur le système.

Quantum Music affirme que la précision de Q-bear augmentera au fur et à mesure que vous l’utiliserez , ce qui indique qu’il utilise un certain type d’apprentissage automatique pour personnaliser le modèle pour chaque enfant. Le type de situation urgente sera indiqué dans l’alerte. Parfois, le Q-bear peut réagir de lui-même.

Comme le rapporte le Evening Standard, quatre groupes constituent les causes de pleurs que l’appareil peut identifier . Il s’agit d’une couche sale, d’un estomac vide, d’un sentiment d’épuisement et du besoin de « réconfort ».