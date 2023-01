CES 2023 : L’Oréal lance une imprimante pour vous maquiller les sourcils !

L’Oréal n’est pas en reste en matière de gadgets. À l’instar de Dyson, L’Oréal a poussé le jeu dans le domaine de la technologie de la beauté au cours des dernières années. On ne s’attend pas à ce qu’une société de produits de beauté comme L’Oréal annonce une imprimante, mais au CES 2023, c’est exactement ce qui s’est passé.

Sauf que la L’Oréal Brow Magic ne sera pas utilisée pour imprimer d’ennuyeux documents, mais pour imprimer des sourcils. De plus, elle utilise la réalité augmentée pour s’assurer que les sourcils qu’elle imprime sont exactement adaptés à votre visage.

Nous savons que cela fait beaucoup de choses à assimiler, et non, avant que vous ne demandiez, la Brow Magic ne crache pas de petites lignes de sourcils poilus collés. L’Oréal décrit la Brow Magic comme un « applicateur électronique de maquillage pour sourcils » et elle est conçue pour dessiner rapidement, facilement et précisément les sourcils sans utiliser de brosse ou de mascara.

L’Oréal a travaillé avec la société technologique Prinker sur le dispositif Brow Magic. Prinker est une autre star du CES, puisqu’en 2020, elle a présenté l’imprimante de tatouage Prinker S — un appareil portable qui imprime rapidement un tatouage temporaire sur votre peau. Il utilise la technologie Bluetooth pour extraire l’image de tatouage requise de votre smartphone.

Le L’Oreal Brow Magic imprime son maquillage de sourcils à l’aide de 2 400 minuscules buses sur l’appareil, produisant une résolution de 1 200 gouttes par pouce (ppp), et vous choisissez la forme, l’épaisseur et les effets de sourcils depuis l’application Brow Magic sur votre téléphone. C’est ici que la réalité augmentée entre en jeu. Grâce à l’appareil photo de votre téléphone, L’Oréal s’appuie sur sa technologie de maquillage virtuel alimentée par l’IA ModiFace pour faire des recommandations personnalisées sur des effets comme le micro-blading et le micro-shading.

Un lancement prévu cette année

Vous appliquez un apprêt sur vos sourcils, une étape qui faisait également partie de l’application du tatouage du Prinker S, avant de déplacer l’imprimante sur ceux-ci. Il suffit d’un seul mouvement de balayage, et votre nouveau look de sourcils est appliqué. L’Oréal recommande d’ajouter une couche de finition pour que l’encre reste en place. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez, ou si vous avez du mal à l’enlever à la fin de la journée, car le maquillage de sourcils Brow Magic disparaît avec un démaquillant standard.

Alors que l’imprimante à tatouage Prinker S était un gros bloc peu attrayant, L’Oréal a rendu l’imprimante Brow Magic beaucoup plus attrayante visuellement, tout en pensant également à l’ergonomie. N’oubliez pas qu’il faut tenir l’appareil fermement sur votre visage pendant qu’elle imprime, le confort et la facilité d’utilisation sont donc essentiels. Toutefois, elle n’a pas mentionné le poids total de l’appareil.

La société n’a pas non plus évoqué le prix ou la date de sortie exacte de la Brow Magic, mais a indiqué que son lancement est prévu en 2023.