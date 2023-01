CES 2023 : les nouveaux tout-en-un d’Acer ressemblent à de sérieux concurrents de l’iMac

Annoncée lors du CES 2023, la série d’ordinateurs tout-en-un Aspire S d’Acer est désormais officielle en modèles de 27 et 32 pouces qui ressemblent étrangement aux iMac d’Apple.

Ayant un marché cible analogue, à savoir les familles qui ont besoin d’un ordinateur pour tous les jours et d’une forte demande en matière de divertissement, les deux modèles offrent des écrans larges et des designs esthétiques.

L’Aspire S 27 et l’Aspire S 32 ont été annoncés avec des processeurs mobiles Intel de la série P, en version Core i5 ou Core i7. Cependant, la différence de performance est que le modèle de 32 pouces prend en charge les dernières puces de 13e génération, tandis que l’Aspire S 27 est coincé avec la dernière génération de 12e génération.

Ils diffèrent également sur le plan graphique. Le Aspire S 32 dispose d’options pour les puces graphiques discrets avec les puces graphiques Arc d’Intel, alors que l’Aspire S 27 ne dispose que de graphiques intégrés.

Les deux ordinateurs tout-en-un ont des options de mémoire vive qui comprennent 4 Go, 8 Go et 16 Go de DDR4 à 3200 MHz soDIMM, ou 32 Go de DDR4 à double canal à 3200 MHz. Ses options de stockage comprennent un SSD M.2 et un SATA 2,5 pouces, ce qui n’est pas très fréquent de nos jours. Il peut être configuré avec 256 Go, 512 Go ou 1 024 Go de SSD M.2 PCIe, ou 1 To et 2 To de 2,5 pouces à 5400 tours/minute, d’une hauteur de 7 mm.

De puissants ordinateurs

L’Acer Aspire S 32, modèle S32-1856, est doté d’un écran tactile rétroéclairé par LED de 32 pouces d’une résolution de 2560 x 1400 pixels avec un format d’image 16:9 et une luminosité de 250 nits, ce qui est un peu faible. La dalle IPS sans bordure sur quatre côtés repose à l’intérieur d’un châssis en aluminium qui présente un design ergonomique inclinable. L’écran du modèle de 27 pouces est identique en tous points, à l’exception de la taille.

Parmi le cadre, on trouve deux haut-parleurs stéréo intégrés, qui sont alimentés par le réglage audio DTS. En outre, le PC comprend un capteur d’empreintes digitales et une fente de verrouillage Kensington comme dispositifs de sécurité.

Pour l’entrée, l’Acer Aspire S 32 comprend un lecteur de cartes, une prise audio, un port USB-C, un port USB 3,1 Gen 2, un DisplayPort sur USB-C et deux USB-A 3.2 Gen2 à l’avant et sur les côtés. À l’arrière, le PC comprend deux ports HDMI, un port LAN et deux ports USB-A 3.2 Gen1.

Pour la connectivité, l’Acer Aspire S 32 inclut le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.

L’Acer Aspire S 32 et l’Aspire S 27 seront tous deux disponibles dès le mois de janvier 2023. L’Aspire S 32 sera vendu au prix de 1 799 euros et l’Aspire S 27 au prix de 1 199 euros.