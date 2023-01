CES 2023 : le Withings U-Scan permet d’effectuer des analyses d’urine dans vos toilettes

Withings est généralement connue pour ses élégantes smartwatches, mais elle se présente également au CES chaque année avec d’ambitieux gadgets de santé. L’année dernière, il s’agissait d’une balance connectée qui pouvait également prendre des électrocardiogrammes et des mesures segmentées de la composition corporelle. Aujourd’hui, elle vient d’annoncer son dernier produit au CES 2023 de Las Vegas. Le nouveau Withings U-Scan est un laboratoire d’urine intelligent pour votre maison qui a sa place dans les toilettes.

Oui, vous avez bien lu.

L’U-Scan est un nouveau laboratoire de santé miniature sophistiqué et une percée dans l’analyse des biomarqueurs à domicile. Il se compose de deux parties : un lecteur et une cartouche remplaçable. Le U-Scan de Withings est un appareil d’analyse d’urine connecté à Internet et qui ne nécessite pas de manipulation (heureusement). Il est hygiénique, se place dans n’importe quelle cuvette de toilettes et peut aider les utilisateurs à suivre toutes sortes d’informations sur leur santé.

La promesse centrale ici est que l’urine contient des milliers de métabolites qui sont indicatifs de votre santé générale. Mais contrairement à la surveillance de la fréquence cardiaque ou aux soins généraux de la peau, nous n’analysons pas activement notre urine, à moins qu’un médecin ne nous le demande. C’est un véritable oubli, car nous accordons beaucoup d’attention aux activités liées au cœur avec des smartwatches facilement disponibles, mais aucune n’est adaptée à l’urine, qui est une mine d’or pour l’analyse de la santé. Withings veut changer cela.

Une personne lambda va uriner environ 7 fois par jour. Le nouveau lecteur en forme de galet de Withings, doté de cartouches d’analyse remplaçables, peut recueillir rapidement des informations lors de chaque séance, sans échantillon externe, bandelette ou autre. Ensuite, le système peut accéder à des biomarqueurs spécifiques et lire plus de 3 000 métabolites pour aider à surveiller votre santé.

Vous obtiendrez des informations scientifiquement fondées à partir des résultats urinaires. Ensuite, le système peut alerter les utilisateurs en leur suggérant de boire plus d’eau, en leur donnant des conseils diététiques, en leur proposant des programmes d’entraînement, etc.

« L’analyse sophistiquée de l’urine permet aux utilisateurs de surveiller les aperçus métaboliques et donne aux femmes les moyens de gérer les cycles mensuels », indique Withings.

Une analyse sophistiquée

Au début, le U-Scan sera livré avec deux options de cartouches de santé différentes, chacune servant un objectif différent. Chaque cartouche dure environ trois mois, et vous pouvez vous abonner à des recharges automatiques. Ainsi, même si vous n’avez pas les mains totalement libres, vous n’aurez pas à toucher de bandelettes urinaires pour obtenir des informations quotidiennes sur l’équilibre général de votre corps, les niveaux de pH ou les données métaboliques.

Une fois les tests terminés, les résultats sont envoyés par Wi-Fi à l’application Withings, et la cartouche passe au test suivant. Chaque cartouche contient environ 100 tests. Dans l’application elle-même, les utilisateurs recevront également des conseils pratiques pour améliorer leur santé en fonction de leurs résultats. (Bien que, comme toujours, vous ne devez jamais considérer les informations fournies par les appareils de santé et de bien-être comme des conseils médicaux).

Les Européens peuvent se procurer l’U-Scan « Cycle Sync » pour les femmes, qui permet de suivre les cycles mensuels, ou l’U-Scan Nutri Balance, parfait pour obtenir des informations détaillées sur la nutrition, l’hydratation, les cétones, l’équilibre glucidique et des informations métaboliques complètes. De plus, des versions médicales seront disponibles à l’avenir.

Le nouveau Withings U-Scan fera ses débuts en Europe vers le deuxième trimestre 2023 au prix de 499,95 €.