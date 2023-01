CES 2023 : Acer vous permet d’alimenter votre ordinateur portable en pédalant

Si vos résolutions du Nouvel An incluent plus de multitâches, Acer a un nouveau bureau de vélo pour cela. La position assise prolongée peut ou non finir par vous tuer, mais ces dernières années, un certain nombre d’entreprises ont proposé des alternatives aux personnes qui préfèrent rester debout, marcher ou même faire du vélo à leur bureau.

De nombreuses entreprises ont présenté leur matériel comme étant respectueuses de l’environnement afin de séduire les consommateurs, même si les avantages concrets ne sont souvent pas très importants. Acer prend le train en marche.

Annoncé au CES 2033, le nouveau eKinekt BD 3 d’Acer va un peu plus loin. Non seulement il vous permet de faire de l’exercice tout en travaillant, mais il vous permet également de recharger votre ordinateur portable en pédalant sur le vélo stationnaire. Selon Acer, le eKinekt BD 3 sera disponible en juin pour 999 euros.

En résumé, le eKinekt BD 3 est un vélo stationnaire attaché à un bureau suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable. Il y a également un porte-gobelet, un crochet pour sac, deux ports USB Type-A et un port USB Type-C ainsi qu’un petit écran LCD.

Lorsque vous pédalez sur le vélo, le eKinekt BD 3 convertit cette énergie cinétique en électricité — en pédalant constamment pendant une heure à 60 RPM, vous générez 75 watts de puissance qui peuvent être utilisés pour faire fonctionner votre ordinateur portable ou charger votre smartphone ou d’autres gadgets.

Mode « travail » au mode « sport »

L’écran LCD indique votre progression et un indicateur de charge LED s’allume pendant que vous pédalez pour vous indiquer que de l’énergie est convertie. Il existe également une application mobile qui peut être couplée avec le bureau du vélo pour suivre les statistiques en temps réel, notamment la durée, la distance et la vitesse.

Vous pouvez également passer du mode « travail » (avec le bureau suffisamment proche pour pouvoir taper) au mode « sport » (avec le bureau plus éloigné pour vous donner plus d’espace pour vos jambes et vous pencher en avant).

Étant donné la faible consommation d’énergie de la plupart des ordinateurs portables modernes, le fait de pédaler sur le vélo ne vous fera probablement économiser que quelques euros par an en frais d’énergie. Mais, il reste intéressant en tant que dispositif combiné pour les personnes qui cherchent à faire de l’exercice tout en travaillant et à réduire leur empreinte carbone. Acer précise que le bureau et le boîtier des composants du vélo sont également fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation.