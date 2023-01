CES 2023 : NVIDIA présente la GeForce RTX 4070 Ti à partir de 899 euros

Ce n’est toujours pas ce que la plupart des gens considèrent comme « abordable », mais si vous voulez vous lancer dans la série GeForce RTX 4000 de NVIDIA pour moins de 1 000 euros, vous aurez une chance dans quelques jours. Lors de son événement CES 2023, NVIDIA a présenté la GeForce RTX 4070 Ti, après le lancement des RTX 4090 et RTX 4080 en septembre. Ce n’est rien d’autre que le modèle 12 Go de la RTX 4080 que la société avait annoncé, mais n’avait pas lancé à l’époque. Elle utilise le processus 4 nm de TSMC, est basée sur la nouvelle architecture Ada Lovelace et dispose de DLSS 3.

Elle promet des performances jusqu’à 15 % plus rapides qu’une GeForce RTX 3090 Ti en rendu 3D. Comme les RTX 4090 et 4080, le tout nouveau GPU de la série RTX 40 est doté de deux encodeurs vidéo AV1.

Lorsqu’ils sont activés dans les meilleures applications d’édition vidéo et de livestreaming — comme Adobe Premiere Pro (par le plug-in Voukoder), DaVinci Resolve, OBS et Jianying — les temps d’exportation sont réduits de moitié avec une meilleure qualité vidéo, explique la société.

La NVIDIA GeForce RTX 4070Ti est proposée en 12 Go avec 7 680 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire Micron GDDR6X à haute vitesse, et avec DLSS 3, elle est plus rapide que la RTX 3090 Ti et consomme moins d’énergie par rapport à la RTX 3080 (12 Go), a déclaré la société. Elle promet une amélioration des performances relatives de 12 fois par rapport à la GeForce GTX 1080 Ti.

En outre, la RTX 4070 Ti ne nécessite pas le fameux connecteur d’alimentation à 12 broches qui fondait sur certains GPU RTX 4090. Au lieu de cela, certains modèles accepteront une double alimentation à 8 broches.

Prix et disponibilité

Le prix de la NVIDIA GeForce RTX 4070Ti commence à 899 euros, soit 100 euros de moins que le prix annoncé pour la RTX 4080 12 Go. Elle sera commercialisée dans le monde entier à partir du 5 janvier.

Il n’y a pas de Founders Edition, elle ne sera donc disponible qu’auprès de constructeurs tiers comme ASUS, Colorful, Galax, GIGABYTE, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac.