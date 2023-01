CES 2023 : le ASUS ROG Zephyrus G14 reçoit un écran Mini LED

Le ROG Zephyrus G14 de ASUS est l’un des ordinateurs portables de jeu grand public les plus en vogue, et son itération 2023 est certainement l’une des sorties les plus attendues de l’année à venir. Il s’agit non seulement de l’un des rares ordinateurs portables de jeu capables d’offrir une autonomie d’une journée entière, mais aussi de l’une des rares plateformes de jeu de 14 pouces capables d’atteindre des fréquences d’images compétitives sur de nombreux jeux modernes.

Il est difficile d’imaginer comment ASUS pourrait améliorer ce qui était déjà un ensemble si réussi. Mais la société a peut-être trouvé la seule chose qui manquait vraiment au G14 — et franchement, cela a été long à venir. Cette année, le ASUS ROG Zephyrus G14 pouces disposera d’un écran Mini LED en option.

Le Mini LED devrait être présent dans un plus grand nombre d’ordinateurs portables à l’heure actuelle. Contrairement aux écrans LCD classiques, qui utilisent le même groupe de lumières pour projeter une image entière (ou de très grandes parties de celle-ci), les écrans Mini LED comprennent de nombreux groupes de diodes minuscules (appelées « zones de gradation locales »), qui peuvent s’éclairer ou s’assombrir indépendamment selon les besoins. Cette technologie est en quelque sorte un pont entre les écrans LCD et OLED (où chaque pixel est auto-éclairé).

Vous pouvez probablement imaginer la différence que cela peut faire avec les visuels de jeux, surtout en ce qui concerne les noirs.

Il se trouve que le G14 sera le premier ordinateur portable de 14 pouces à intégrer les écrans HDR Nebula de ASUS (qui n’étaient auparavant disponibles que sur le Flow X16 et le Zephyrus Duo 16 à double écran). Il dispose de 504 zones de gradation, et ASUS affirme qu’il atteindra 600 nits de luminosité maximale. Ceci, pour être clair, serait ridiculement lumineux pour un ordinateur portable de jeu, donc je suppose que ce nombre se réfère au pic HDR.

Des évolutions sous le capot également

L’intérieur du G14 reçoit également quelques ajustements, mais il n’y a rien de totalement inattendu. Il est intéressant de noter que la gamme semble être revenue aux GPU NVIDIA après avoir été tout AMD l’année dernière. Cela signifie qu’il n’y a plus de SmartShift d’AMD ; le nouveau modèle a un commutateur MUX avec l’Advanced Optimus de NVIDIA. ASUS continuera également à vendre un modèle avec la petite matrice de points animée sur son couvercle, ce qui ajoute quelques euros au prix.

Si vous aimez le look et la convivialité du G14 mais que vous voulez quelque chose de plus grand, ASUS lance également un tout nouveau Zephyrus G16. Celui-ci ressemble beaucoup à une version légèrement plus grande du G14, et je suppose qu’il remplace le G15 (que ASUS ne semble pas vouloir rafraîchir pour le moment). Le nouveau G16 sera une production Intel/NVIDIA, mais il n’aura pas l’écran Nebula HDR. Il aura une résolution Quad HD et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le ROG Zephyrus G16 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 099 €, tandis que le ROG Zephyrus G14 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 499 €.