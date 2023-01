CES 2023 : Acer présente les nouveaux ordinateurs portables Predator Helios 16/18 et Nitro 16/17

Le CES 2023 a vu l’annonce de la dernière génération d’ordinateurs portables Predator, et il va sans dire que Acer a profité de l’occasion pour présenter quelques mises à niveau assez impressionnantes. Elle a également présenté les Acer Nitro 16, Nitro 17 et d’autres ordinateurs portables Swift. Commençons par le clou du spectacle.

Le Predator Helios 16 peut être commandé avec un écran de 16 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, et cette fois, les clients peuvent choisir entre des taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz. Cependant, une option mini LED est également disponible, ce qui porte le taux de rafraîchissement à 250 Hz.

Le Predator Helios 16 dispose d’un écran WQXGA (25601600) de 16 pouces (16:10) à 165 Hz ou 240 Hz ou d’un panneau Mini LED à 250 Hz, alimenté par la technologie AUO AmLED qui offre plus de 1000 nits de luminosité maximale, un rapport de contraste élevé de 1 000 000:1 et une couverture du gamut de couleurs DCI-P3 de 100% pour des couleurs riches et vives. Le Predator Helios 18 est doté d’un écran de 18 pouces (16:10) avec WUXGA (1920×1200) à 165 Hz, WQXGA (25601600) à 165 Hz ou 240 Hz, ou l’écran Mini LED ultra-rapide de 250 Hz d’AUO avec un rapport de contraste ambiant trois fois supérieur à celui des écrans ordinaires et 1000 zones de gradation locale pour une liberté d’utilisation totale, même dans des situations de faible éclairage.

Les nouveaux ordinateurs portables excellent en termes de spécifications matérielles, ils sont donc également livrés avec les nouveaux processeurs Intel Core de 13e génération, la NVIDIA GeForce RTX 40, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage SSD.

Les nouveaux ordinateurs portables Predator sont équipés de deux ventilateurs métalliques AeroBlade 3D de 5e génération et de caloducs vectoriels pour un transfert de chaleur accru. Plusieurs connecteurs sont présents à l’arrière de l’ordinateur portable, notamment une bande lumineuse RVB personnalisable.

Vous obtenez également un clavier rétroéclairé mini-LED avec une course de touche de 1,8 mm et un roulement de touche N anti-ghosting, un port HMI 2.1, un port USB-C, et d’autres dispositifs qui seraient vraiment utiles pour le jeu. La nouvelle touche Mode dédiée améliore les performances de jeu, tandis que la touche PredatorSense ouvre l’application instantanément. PredatorSense permet d’activer l’éclairage Predator Pulsar pour un rétroéclairage RVB par touche. Le centre de contrôle des jeux d’Acer, PredatorSense, a été mis à jour à la version 4.0 avec un design plus robuste qui facilite les réglages et la surveillance du système. Le nouvel outil Scenario Manager permet de créer des profils spécifiques pour différentes configurations de jeu.

Acer Nitro 16 et Acer Nitro 17

Acer présente aujourd’hui deux nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro, équipés des derniers processeurs Intel Core de 13e génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series.

Le nouveau portable de jeu Nitro 16 (AN16-51) dispose d’une surface d’écran supérieure de 5% à celle de son prédécesseur et d’un écran WUXGA ou WQXGA de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui prend en charge NVIDIA Advanced Optimus, permettant aux utilisateurs de basculer entre les graphiques intégrés et discrets sans redémarrage. Il est doté d’un clavier rétroéclairé RVB à 4 zones, d’une prise en charge de la gamme de couleurs sRGB à 100 % et d’un rapport écran/corps de 84 %.

Cet ordinateur portable de 17,3 pouces est doté d’écrans FHD et QHD avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le Nitro 17 est alimenté par des processeurs Intel Core HX jusqu’à la 13e génération et présente un petit châssis de 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm. Il dispose d’un large pavé tactile (125,0 mm x 81,6 mm), d’un ratio écran/corps de 81 % et d’un clavier RVB rétroéclairé à 4 zones.

Les derniers ordinateurs portables Acer Nitro sous Windows 11 comprennent jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et 2 To de stockage M.2 PCIe Gen 4. Des ventilateurs doubles, quatre sorties de ventilateur sur les côtés et à l’arrière, ainsi qu’une prise d’air vers le haut contribuent à refroidir ces appareils Nitro lors de jeux intensifs. Les deux modèles sont livrés avec le logiciel NitroSense et une touche NitroSense dédiée pour surveiller les températures du système et modifier la vitesse du ventilateur et les paramètres de performance énergétique pour maintenir le matériel au frais.

Chaque modèle est équipé de Killer DoubleShot Pro et de Killer Wi-Fi 6 1650i pour augmenter la bande passante. Ces ordinateurs portables disposent d’une caméra HD, de deux microphones et de deux haut-parleurs avec le son DTS:X® Ultra pour améliorer le gameplay et le streaming. Les nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro disposent d’une interface HDMI 2.1, d’un lecteur de carte microSD, de deux connexions Thunderbolt 4 prenant en charge Power Delivery et de trois ports USB 3.2 Gen 2, dont l’un permet la recharge hors ligne.

Prix et disponibilité

L’ordinateur portable Predator Helios 16 sera mis en vente en février à partir de 2 399 euros. Le grand frère, le Predator Helios 18, portera une étiquette de prix de 2 499 euros, et il devrait arriver dans les rayons en avril.

Le prix du Acer Nitro 16 (AN16-51) est de 1 499 euros, le Acer Nitro 17 (AN17-51) à 1 599 euros. Ils seront disponibles à la vente à partir de mai 2023.