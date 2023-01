CES 2023 : LG dévoile un écran OLED pliable de 17 pouces pour les ordinateurs portables et plus encore

LG Display a annoncé aujourd’hui qu’elle dévoilera des produits d’affichage futuristes lors du CES 2023 qui débute cette semaine. La société a déclaré qu’elle présentera des technologies d’affichage de pointe qui rendent la vie des gens plus agréable sous le thème « Always On ».

Cet OLED pliable innovant de 17 pouces pour ordinateur portable est presque entièrement dépourvu de plis au point de pliage, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’un seul appareil de différentes manières et sous différentes formes puisqu’il peut se plier et se déplier en deux pour se transformer en tablette ou en écran portable. Il est également doté d’un stylet en plus de l’écran tactile.

L’écran OLED pliable à 360 degrés de 8 pouces permet de plier un appareil dans les deux sens pour une meilleure utilisation. Sa structure modulaire garantit la durabilité même lorsqu’il est plié plus de 200 000 fois, tandis que son mécanisme de pliage spécial minimise les plis le long des zones de pliage, a déclaré la société.

LG Display aura son tout premier stand entièrement consacré aux innovations en matière d’affichage automobile de nouvelle génération. L’entreprise présentera des solutions d’affichage OLED et automobile de petite à moyenne taille mettant en œuvre des technologies propriétaires clés telles que P-OLED et LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) LCD, des innovations qui permettent des affichages plus grands et de plus haute résolution ainsi que des designs plus distinctifs et plus pratiques.

L’écran P-OLED de 34 pouces de LG Display, le plus grand P-OLED automobile au monde, utilise une structure ergonomique qui permet au conducteur de voir clairement le tableau de bord et le système de navigation en même temps. En outre, le panneau de commande de 12,8 pouces de la société, le Center Fascia, sera également présenté.

L’affichage tête haute (HUD) à base d’écran LCD LTPS de la société, qui atteint jusqu’à 5 000 nits, répond aux besoins du conducteur tout en maintenant une qualité d’image supérieure.

Des écrans pour la voiture

La société présentera également sa Thin Actuator Sound Solution, une nouvelle technologie conçue pour faire passer l’expérience utilisateur de l’infodivertissement à un niveau supérieur.

LG Display présentera sa gamme complète d’écrans OLED, du plus grand écran OLED de 97 pouces aux panneaux de télévision OLED de 77, 65, 45, 42 et 27 pouces, en passant par les écrans OLED ultra-compacts de 0,42 pouce.

À partir de ce mois-ci, l’entreprise produira en masse des panneaux OLED pour le jeu qui seront utilisés dans des moniteurs de jeu haut de gamme par des entreprises technologiques mondiales telles que LG Electronics, Asus et Corsair.