Chrome se dote d’une option permettant de bloquer les téléchargements HTTP non sécurisés

Selon une récente modification du code par l’entreprise, Google Chrome se prépare à fournir un paramètre permettant de restreindre les téléchargements HTTP non sécurisés.

Pour encourager l’adoption des connexions HTTPS, Google a mis à jour Chrome avec des fonctions de sécurité supplémentaires au cours des dernières années. Maintenant que de nombreux sites Web traitent nos informations personnelles, le chiffrement HTTPS est la norme plutôt que l’exception, alors qu’auparavant il n’était exigé que pour les sites sensibles en matière de confidentialité, notamment les banques.

Dans les paramètres de sécurité de Chrome, la société a récemment intégré un bouton indiquant « Toujours utiliser une connexion sécurisée ». Si vous l’activez, Chrome essaiera de « mettre à niveau » les sites Web vers la version HTTPS si vous vous rendez accidentellement sur la version non sécurisée. S’il n’existe pas de version sécurisée, un message s’affiche à l’écran pour vous demander si vous souhaitez toujours continuer.

Plus important encore, tout ancien site HTTP est désormais marqué comme « non sécurisé » dans la barre d’adresse. Chrome empêche également les sites Web sécurisés d’utiliser des formulaires Web ou des téléchargements qui ne sont pas sécurisés par défaut. « Contenu mixte » est le terme utilisé pour désigner ce mélange de sections protégées et non sécurisées.

Suite à une nouvelle mise à jour du code, Google entend améliorer la protection des utilisateurs de Chrome contre les téléchargements HTTP potentiellement non sécurisés. Cette mesure va au-delà des précautions déjà en place pour le téléchargement de contenus mixtes, car elle bloque les téléchargements provenant de n’importe quelle connexion, même ceux qui sont connectés à des sites Web qui ne sont pas sûrs.

Add support for insecure download blocking

This CL adds the implementation for insecure download blocking. When the previously-added flag is enabled, it will show a warning for all downloads that were not securely delivered. This warning must be explicitly ignored before the download will complete.