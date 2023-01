by

L’iPhone 15 Pro sera doté de 8 Go de RAM et de l’USB-C

Nous savons depuis un certain temps que la série d’iPhone 15 introduirait plusieurs mises à niveau majeures, mais il semble maintenant que la société travaille réellement sur de nombreuses autres améliorations.

L’une d’entre elles est un changement qui a précédemment fuité d’autres sources également et qui concerne la quantité de mémoire vive qui sera offerte sur les modèles Pro.

L’analyste Jeff Pu indique dans une note aux investisseurs obtenue par MacRumors que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seraient tous deux équipés de 8 Go de RAM. Il s’agirait évidemment d’une mise à niveau notable par rapport aux 6 Go des modèles actuels.

En revanche, le reste de la gamme, qui comprendra l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, continuera d’être équipé de 6 Go de RAM.

En termes de mises à niveau sous le capot, un autre changement important sur l’iPhone 15 est le passage à la puce A17 Bionic qui sera produite sur la base du processus de 3 nm que TSMC a récemment annoncé. Toutefois, cette nouvelle puce ne sera proposée que sur les modèles Pro, alors que les modèles standard et Plus seront équipés de la puce A16 Bionic.

Le passage à l’USB-C un an plus tôt

Dans le même temps, les modèles Pro bénéficieront d’une série d’autres caractéristiques exclusives, notamment un châssis en titane et des boutons de volume et d’alimentation solid-state avec retour haptique. Encore une fois, c’est quelque chose que nous avons déjà entendu, donc Pu réitérant la même mise à niveau est une preuve solide qu’Apple prévoit effectivement un changement sur ce front.

Enfin, tous les nouveaux iPhone seront équipés de l’USB-C, une caractéristique qu’Apple pouvait attendre jusqu’en 2024. Les nouvelles réglementations de l’Union européenne prévoient que tous les fabricants de smartphones doivent équiper leurs modèles de la recharge USB-C jusqu’en 2024, mais Apple veut introduire le changement un an plus tôt, de sorte que le port Lightning serait abandonné sur l’iPhone 15.