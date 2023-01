Apple pourrait travailler sur une version moins chère des AirPods

Apple travaillerait sur une version moins chère des AirPods, un analyste affirmant que le lancement pourrait avoir lieu à un moment donné dans les années à venir. Actuellement appelé AirPods Lite, le nouveau modèle est susceptible de débarquer en 2024, d’autant plus que l’entreprise s’attendrait à une baisse des ventes en 2023.

En effet, la demande pour les AirPods ralentirait cette année, les ventes annuelles passeraient donc de 73 millions d’unités en 2022 à 63 millions d’unités en 2023.

C’est la raison pour laquelle le fabricant de l’iPhone souhaite relancer l’intérêt pour les AirPods avec une version Lite, qui devrait être proposée à un prix inférieur. L’objectif principal des nouveaux AirPods serait de rendre Apple plus compétitif sur le marché des écouteurs abordables, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises lancent des produits analogues, mais à un prix inférieur.

À l’heure actuelle, les AirPods les moins chers que vous pouvez obtenir sont le modèle de seconde génération, qui est disponible dès maintenant sur l’Apple Store avec un prix de 159 euros. Les AirPods 3, qui ont été lancés en 2021, coûtent 209 euros. On peut donc supposer qu’Apple va soit abandonner le modèle de la génération précédente et lancer le Lite avec une étiquette de 159 euros, soit conserver toutes les versions sur le marché et rendre le modèle Lite encore plus abordable.

Inutile de dire qu’Apple est restée jusqu’à présent très discrète sur un tel produit, notamment parce que le travail ne semble pas encore terminé.

Apple veut que les AirPods restent le produit le plus vendu dans la catégorie des écouteurs, donc en lançant une version moins chère, la société espère que sa position de leader sera assurée à long terme. Cependant, pour l’instant, il vaut mieux ne pas être trop impatient pour les nouveaux AirPods, alors prenez tout avec des pincettes.