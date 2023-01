Home Assistant va avoir son propre assistant vocal

Au départ, le produit vocal Home Assistant ne sera pas capable de faire tout ce que l’on attend d’une enceinte connectée. Schoutsen explique : « Pour que la quantité de travail qui nous attend reste gérable, nous allons limiter le nombre d’actions possibles et nous concentrer sur les bases de l’interaction avec votre maison connectée. Pas de recherches sur le Web, d’appels ou de jeux vocaux. Et surtout pas de “À propos” ! ».

Schoutsen écrit que l’une des plus grandes priorités de Nabu Casa pour le nouvel assistant vocal est de fonctionner avec plusieurs langues . L’interface utilisateur de l’application Home Assistant prend déjà en charge 62 langues, et Schoutsen espère que la communauté pourra l’aider à les rendre toutes compatibles avec la voix.