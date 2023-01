LG présente la solution intelligente de soins du sommeil « Breeze »

by

Au CES 2023, LG Electronics présentera Breeze, une solution intelligente de soins du sommeil fabriquée par CIC, une société indépendante interne. LG a également dévoilé les gammes de barres de son Dolby Atmos SC9 et SE6 pour 2023.

Breeze est un nouveau modèle qui a été développé par SleepWave Company et lancé par LG Electronics’s CIC (Company in Company) pour aider à développer de nouvelles activités et ouvrir de nouveaux marchés.

Breeze favorise le sommeil, afin que les consommateurs puissent dormir facilement, évalue et contrôle leur état de sommeil en temps réel, et les aide à s’endormir. Breeze a pour valeur morale de « permettre aux clients d’avoir un matin rafraîchissant comme une brise ». Le système offre un suivi du soin du sommeil des clients en temps réel grâce à un son électroencéphalographie (EEG) développé et étudié par l’entreprise elle-même.

Comme vous pouvez le voir dans les clichés, Breeze est un écouteur sans fil qui détecte les ondes cérébrales et diffuse des sons de sommeil, ainsi qu’une application qui analyse les données relatives au sommeil et propose des options de soins du sommeil.

Le design ergonomique de l’ensemble d’écouteurs sans fil assure un maintien solide et agréable, même pendant le sommeil. Avec un poids de 6 g (sur un côté), il est facile à porter pendant de longues périodes.

L’étui des écouteurs est doté de la nanotechnologie UV pour le garder propre et facile à entretenir. UVnano combine les « UV » (rayons ultraviolets) LED, qui éliminent les germes dangereux, avec « nanomètre », une unité de longueur d’onde de la lumière ultraviolette

Breeze aide les clients à dormir en utilisant des « sons accordés aux ondes cérébrales », des « berceuses » et des sons naturels de type « ASMR » (Autonomous Sensory Meridian Response). Breeze possède environ 80 sons intégrés et peut se synchroniser avec de la musique ou des vidéos YouTube

Dans le son synchronisé avec les ondes cérébrales, des fréquences distinctes sont entendues dans les cerveaux gauche et droit pour créer des ondes cérébrales favorisant le sommeil. Les ondes cérébrales du sommeil profond sont comprises entre 0,5 et 3 Hz

L’écoute de 100 Hz dans l’oreille gauche et de 98 Hz ou 102 Hz dans l’oreille droite induit des ondes cérébrales de 2 Hz, qui favorisent le sommeil profond

Breeze propose des sons qui sont synchronisés avec votre EEG, comme les battements binauraux statiques, qui répètent une fréquence fixe, et les battements binauraux dynamiques de LG Electronics. Les battements binauraux dynamiques ont une fréquence changeante. Breeze analyse les ondes cérébrales des clients à l’aide d’une technologie unique et diffuse la fréquence idéale pour le sommeil.

Analyse des habitudes de sommeil, auto-apprentissage et solutions personnalisées

Breeze analyse les données relatives au sommeil et recommande des routines améliorées. Il améliore également la qualité du sommeil en utilisant des horaires de sommeil appropriés.

Breeze est compatible avec l’EEG. En surveillant les ondes cérébrales du client en temps réel, il est possible de déterminer la « phase d’hypnose », un état de conscience peu avant l’endormissement, et le « sommeil paradoxal » (REM, Rapid Eye Movement), correspondant à la phase de sommeil, au « sommeil léger », au « sommeil profond » et au « sommeil pendant ». Il mesure précisément les phases du sommeil, comme le réveil.

Breeze enregistre les heures de sommeil et de réveil, la posture de sommeil et les mouvements saccadés. Il suit également les pas quotidiens effectués sur un smartphone sur lequel l’application est installée

Breeze capture les habitudes de sommeil et les informations sur l’environnement de vie afin de fournir des solutions de soins du sommeil individualisées

Au CES 2023, LG Electronics disposera d’une « LG Labs Zone » pour présenter des produits et services expérimentaux et nouveaux.

En outre, LG présentera le « Hover Gym », un appareil de fitness d’un nouveau genre qui utilise une technologie de moteur et de contrôle de classe mondiale pour vous aider à faire travailler différents muscles à la maison ; le « Excicle », qui simule l’expérience de conduire un vrai vélo à l’intérieur ; etc.