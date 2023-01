L’Inde rend l’USB-C obligatoire pour les smartphones d’ici 2025

Après l’UE, l’Inde a fait de l’USB Type-C une norme et souhaite que tous les fabricants de smartphones l’adoptent pour tous leurs appareils d’ici 2025. L’UE exige également que tous les smartphones et les appareils du portail soient équipés de l’USB-C d’ici 2025 dans la région, uniquement pour freiner la production de déchets électroniques.

Il est suggéré qu’en plus de faire de l’USB-C un port de charge standard pour les smartphones, l’Inde envisage également d’en adopter un pour les appareils wearables. Le Bureau of Indian Standards (BIS) a défini des critères de qualité que les équipementiers devraient respecter pour leurs produits.

À partir de 2025, il y aura deux normes de port communes en Inde. Rohit Kumar Singh, secrétaire du ministère de la Consommation, a déclaré, comme le souligne Business Standard : « Le BIS a notifié des normes pour les chargeurs de Type-C et le gouvernement va mettre en place deux types de ports de charge communs pour les smartphones et les appareils électroniques portables (wearables) ».

Il est dit que l’échéance de 2025 a été fixée après des consultations avec les parties prenantes de l’industrie. Pour rappel, le gouvernement indien et quelques agences ont tenu une réunion le mois dernier pour en discuter. Elle était présidée par Rohit Kumar Singh.

Ce nouveau changement devrait se faire de manière progressive afin que les gens puissent l’adopter plus facilement. Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC) examinera également le changement pour voir son impact et dans quelle mesure il répond au problème des déchets électroniques. De plus, il aidera les gens à économiser de l’argent puisqu’un seul chargeur sera compatible avec la plupart des produits. Cela dit, il reste à voir quand l’USB-C deviendra une norme pour d’autres appareils comme les tablettes, les ordinateurs portables et autres.

Apple va devoir s’adapter

Alors que la plupart des constructeurs Android seront facilement en mesure d’accepter le changement, étant donné que la plupart des smartphones de nos jours sont équipés de l’USB-C, il reste à voir à quelle vitesse Apple s’adapte. Le géant de Cupertino a déjà confirmé qu’il adhérerait à la nouvelle loi et nous pourrions voir la prochaine génération d’iPhone 15 avec USB-C.