Le Galaxy A34 de Samsung se décline en quatre couleurs amusantes

Alors que nous attendons tous patiemment les nouveaux Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra, ceux qui recherchent quelque chose de plus abordable peuvent envisager le prochain Galaxy A34. C’est l’un des nombreux smartphones abordables que Samsung proposera en 2023.

Nous avons eu un premier aperçu du Galaxy A34 plus tôt cette année, mais maintenant un nouvel ensemble de rendus publiés par The Tech Outlook révèle le smartphone dans des images à 360 degrés, ainsi qu’au moins quatre variantes de couleurs amusantes. Comme vous le savez probablement tous, les smartphones abordables sont généralement ennuyeux et noirs. Cependant, le nouveau Galaxy de Samsung pourrait être prêt à faire bouger les choses.

Comme repéré par XDA Developers, si les fuites sont exactes, le nouveau Galaxy A34 offrira des spécifications décentes et un design premium pour le prix.

Nous voyons un smartphone de bonne apparence avec trois énormes caméras autour de l’arrière, avec un capteur principal étant une caméra de 48 mégapixels, mais ce n’est pas tout. La liste des spécifications qui a fuité suggère un bel écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, le processeur Exynos de Samsung, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La fuite continue d’indiquer que ce smartphone pourrait inclure une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh, une caméra frontale de 13 mégapixels, et donc en quatre coloris. Il s’agit du noir graphite, du vert lime, de l’argent irisé et du violet pourpre.

Il convient de mentionner que ce sont des rendus, ce qui signifie que les choses pourraient changer entre maintenant et la date de sortie.