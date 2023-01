Le Galaxy S23 Ultra devrait bénéficier d’une importante mise à niveau de sa caméra de vision nocturne

Lorsqu’il s’agit de la série de smartphones Galaxy S23 de Samsung qui sera bientôt lancée, il semble que le modèle Ultra aura une fois de plus les plus grandes améliorations qui lui sont attachées — et ces améliorations vont apparemment inclure des capacités de « vision nocturne » en termes de ses caméras.

C’est ce qu’a révélé Ice Universe sur Twitter pour « souligner une fois de plus que la caméra de nuit du S23 Ultra est vraiment une “vision nocturne” ». Cela ressemble à de très bonnes capacités de photographie en basse lumière pour nous.

I need to emphasize again that the S23 Ultra’s night camera is really “night vision”

—Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2022