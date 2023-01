Twitter vous permettra de passer d’un tweet à l’autre, d’un sujet à l’autre et d’une tendance à l’autre

Alors que nous sommes passés dans une nouvelle année, le PDG du site de micro-blogging, Elon Musk, a annoncé que Twitter allait connaître quelques nouveaux changements, comme la possibilité de glisser pour passer des tweets recommandés aux tweets suivis, les tendances, les sujets, et l’augmentation de la longueur des vidéos qui peuvent être téléchargées sur la plateforme. L’annonce a été faite par Musk samedi dernier, dans laquelle il a déclaré qu’une nouvelle fonctionnalité de navigation arrivera le mois prochain.

Il convient de noter que le PDG de Twitter a l’intention d’améliorer l’expérience de navigation des utilisateurs en mettant en œuvre de nouveaux changements : « La navigation Twitter arrive en janvier et permet de glisser sur le côté pour basculer entre les tweets recommandés et suivis, les tendances, les sujets, etc. Pour basculer d’ici là, touchez l’icône des étoiles dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil », a tweeté M. Musk.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

—Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022