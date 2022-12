Voici le Samsung Galaxy Book2 Pro 360 avec le Snapdragon 8cx Gen 3

by

Samsung a annoncé qu’elle prévoyait de lancer son tout nouvel ordinateur portable, le Galaxy Book2 Pro 360, en janvier de l’année prochaine sur les marchés sud-coréens.

La charnière à 360 degrés du Galaxy Book2 Pro lui permet d’être utilisé comme un ordinateur portable ou une tablette. De plus, le Galaxy Book2 Pro 360 est fabriqué avec des pièces et des technologies de Qualcomm, comme les processeurs, les unités de traitement graphique et la technologie de connexion Wi-Fi, entre autres.

L’ordinateur portable est doté d’un écran Super AMOLED, d’un écran tactile de 33,7 centimètres, d’une épaisseur de 11,5 mm et d’un poids de 1,04 kg, ce qui améliore sa portabilité. L’ordinateur portable est équipé du tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 3 Compute Platform. Par rapport au Snapdragon 8cx Gen 2, il améliore les performances au niveau du système jusqu’à 57 % et le multitâche jusqu’à 85 %.

En outre, il est doté d’un GPU Adreno de Qualcomm, qui est jusqu’à 60 % plus puissant que le Snapdragon 8cx Gen 2, ce qui permet d’améliorer les visuels et d’accélérer les performances de traitement. Pour la connectivité, la technologie du système FastConnect 6900 de Qualcomm a été utilisée pour assurer une connexion rapide et transparente au Wi-Fi 6E, une norme technique qui a augmenté la couverture du Wi-Fi 6.

Il dispose d’un trois ports USB Type-C, d’un emplacement pour carte micro SD et d’une prise casque de 3,5 mm. Les autres caractéristiques comprennent un clavier rétroéclairé, des haut-parleurs stéréo doubles de 4W, une webcam 1080p, le Bluetooth 5.2, un capteur d’empreintes digitales et un son Dolby Atmos.

Disponible en janvier

En ce qui concerne la batterie, elle a une grande capacité qui vous permet de regarder des vidéos pendant 35 heures sur une seule charge. L’appareil peut également être utilisé avec le stylet S Pen de Samsung. Il dispose également de meilleures fonctionnalités de sécurité pour répondre aux spécifications de la solution de sécurité d’entreprise Secured-Core PC de Microsoft dans Windows 11.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 avec processeur Snapdragon 8cx de 3e génération est proposé en couleur Graphite et son prix est de 1,89 million de wons (environ 1 400 euros). Il sera disponible à l’achat à partir du 16 janvier 2023 en Corée du Sud.